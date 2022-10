Karim Bachar met FT Antwerpen alleen aan de leiding na winst in Moeskroen: “Blessure van Ettalaki is een zware domper”

Futsal eerste nationaleFT Antwerpen blijft het goed doen in eerste nationale. Hoewel de overwinning in Moeskroen eerder moeizaam tot stand kwam, was ze ruim verdiend. De Sinjoren lopen nu zes punten uit op Anderlecht, al moeten die cijfers gerelativeerd worden. Paars-wit heeft twee matchen minder gespeeld. Toch heeft men in Antwerpen alle redenen om tevreden te zijn. Bijna.

De 2-4-overwinning in Moeskroen kwam er niet zonder slag of stoot. Moeskroen is echter een tegenstander geworden die dit seizoen al meerdere ploegen het lastig heeft kunnen maken. Coach Karim Bachar knikt instemmend. “De cijfers zijn inderdaad niet zo duidelijk. We hebben ook moeten knokken om de drie punten mee naar huis te nemen. Toch kan ik stellen dat onze winst alleszins verdiend was. We kregen meer en betere kansen. Door deze zege hebben we nu negentien punten gehaald uit zeven wedstrijden. FT Antwerpen verloor dit seizoen nog niet. We kunnen niet anders dan tevreden zijn over dit tussentijdse rapport.”

Abdelhalim Ettalaki

Op één punt na dan. Karim Bachar maakt zich zorgen over de blessures. “Amar Zouggaghi speelde niet. Zijn blessure valt echter mee. In principe moet hij volgende week weer kunnen aanpikken. Hetzelfde verhaal geldt min of meer voor Zakaria Haid El Assiri. Ahmed Sababti en Khalid Moussaoui speelden wel, maar trainden de voorbije dagen niet. Ideaal was dat niet. Erger is het gesteld met Abdelhalim Ettalaki. Vorige week raakte hij in de wedstrijd tegen Eisden Dorp in het begin van de tweede helft geblesseerd. Aanvankelijk werd er gedacht aan een letsel aan de meniscus. Nader onderzoek deze week bracht echter aan het licht dat het niet om de meniscus gaat, maar om de kruisband. De gevolgen zijn duidelijk: zijn seizoen zit er onherroepelijk op. De blessure van Ettalaki is een zware domper.”

Real Herentals

FT Antwerpen werkt volgend weekend een bekerwedstrijd af tegen Schaarbeek. “Nadien volgt een korte rustperiode. We hervatten half november de competitie met twee streekderby’s. Eerst ontvangen we Real Herentals (18 november, red.). Een week later nemen we het opnieuw thuis op tegen Malle. Dat zijn leuke affiches om naar uit te kijken.”