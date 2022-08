Karim Bachar leidt eerste training bij FT Antwerpen: “Deze talentvolle groep is een jaartje rijper geworden”

Coach Karim Bachar mocht vrijdag een eerste keer de troepen schouwen. Veel veranderingen zag hij wellicht niet. “We hebben slechts één transfer verricht in het tussenseizoen. De komst van Soufian El Fakiri is wel een echte versterking. Uiteraard kende ik hem al van bij de nationale ploeg. Het voorbije seizoen verdedigde hij de kleuren van Charleroi. Verder kan ik melden dat er geen enkele kernspeler is vertrokken. Dat is een bewuste keuze geweest. Het is steeds de filosofie van de club geweest om niet veel te wisselen. We kijken op lange termijn. Deze talentvolle groep is een jaartje ouder geworden en dat kan alleen maar voordelen met zich meebrengen.”

Grote concurrentie

Karim Bachar stelt vast dat veel ploegen zich deze zomer serieus versterkt hebben. Hij is blij met deze ontwikkeling. “Eén ploeg steekt boven iedereen uit. Halle-Gooik of RSCA Futsal? Dat maakt niets uit. Gelukkig merk ik dat heel wat clubs de voorbije maanden niet hebben stilgezeten. Het aantal buitenlanders in onze competitie is toegenomen. Herentals en Charleroi lijken me behoorlijk versterkt. Zelfs nieuwkomer Hamme laat me een stevige indruk na. Het wordt zeker geen pretje om in Oost-Vlaanderen te gaan spelen. Deze ontwikkeling is alleszins goed voor onze sport.”

Nationale ploeg

Karim Bachar heeft naast FT Antwerpen ook de nationale ploeg in handen. “In september wordt er een vriendschappelijke interland gespeeld, maar de tegenstander is nu nog niet bekend. In oktober beginnen we dan een de kwalificatiepoule voor het WK. Er zijn twaalf groepen met telkens drie ploegen. We werden ingedeeld in een groep met Oostenrijk en Georgië. Dat laatste land behoort tot de Europese top. We gaan uit van kwalificatie, vermits ook de tweede een grote kans heeft om de tweede ronde te halen. Het WK zelf halen wordt wel zeer lastig.”

Oefenprogramma

FT Antwerpen werkt de volgende oefenwedstrijden af: 12/8 FT Antwerpen-Lier, 19/8 Aarschot-FT Antwerpen, 24/8 FT Antwerpen-Besiktas Gent, 26/8 FT Antwerpen-Rijsel.