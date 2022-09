Karim Bachar bereidt met Rode Duivels WK-matchen voor in Kroatië: “Oostenrijk wordt echte test”

Aanvankelijk zag de planning er enigszins anders uit, maar bondscoach Karim Bachar maakt gewoon van de nood een deugd. “Toen we alles vastlegden, werd ons meegedeeld dat het een toernooi met vier landen zou worden. Servië zegde echter laattijdig af. Op zich vind ik dat wel een jammere zaak, want Servië behoort in Europa tot de top. Het had een goede waardemeter kunnen zijn voor de ploeg. Treuren heeft echter weinig zin. De match was voorzien op woensdag. We zullen gewoon goed trainen, zoals dat op een stage gebeurt.”

Saoedi-Arabië en San Marino

Vanaf donderdag wordt er wel gespeeld. Karim Bachar vervolgt. “Het gastland is er niet bij. Dat klinkt misschien verrassend, maar de Kroaten hebben al kwalificatiewedstrijden voor het WK. Wij openen donderdag tegen Saoedi-Arabië. De sterkte van dat land inschatten is zeer moeilijk. Mogelijk beschikken ze over een aantal genaturaliseerde spelers. Op zaterdag treden we dan aan tegen San Marino. Zonder geringschattend te willen doen vermoed ik dat die ploeg niet de sterkste zal zijn. De Kroatische week komt op een goed moment.”

“Op 5 oktober werken we in Roosdaal onze eerste kwalificatiematch voor het WK af. We ontvangen dan Oostenrijk. Die match moet absoluut gewonnen worden, Oostenrijk wordt een echte test. Drie dagen later spelen we dan in Georgië. Ook dat is een ploeg die in Europa hoog scoort. Begin maart worden de terugmatchen gespeeld (Oostenrijk België op 4 maart en België-Georgië op 7 maart, red.). De winnaar van de groep gaat onmiddellijk door naar de tweede fase. De tweede moet barragematchen spelen, de derde is definitief uitgeschakeld.”

Jonge groep

Karim Bachar reist naar Kroatië af met een jonge spelerskern. “De kern die in Porec zal aantreden hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de kern voor de WK-matchen. Laat ons zeggen dat vijfenzeventig procent van de spelers er dan opnieuw zullen bij zijn. Er kunnen blessures zijn en ik moet ook rekening houden met spelers die werkverplichtingen hebben. Het gaat inderdaad om een jonge groep. Talenten als Charly Beeckman, Bilal Bouri of Kenneth Vanderheyden krijgen hun kans. Anciens als Sababti, Grello of Dahbi zorgden dan weer voor een goed evenwicht.”

De selectie voor Porec

De volgende spelers werden geselecteerd voor het toernooi in Kroatië: Ibrahim Adnane, Soufian El Fakiri, Ahmed Sababti (FT Antwerpen), Charly Beeckman, Omar Rahou (Chatelet), Bilal Bouri, Jawad Yachou, Abdelhakim Sababti (Real Herentals), Reda Dahbi, Marvin Ghislandi, Zakaria Lamsaiah (Charleroi), Grello, Bram Meyers, Steven Dillien (RSCA Futsal), Dries Vrancken, Kenneth Vanderheyden (Hasselt).

