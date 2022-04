Karim Bachar begint met FT Antwerpen aan de play-offs: “Nieuwe competitie, nieuwe mogelijkheden”

Realisme

Ondanks de mooie uitgangspositie blijft Karim Bachar toch met beide voeten op de grond staan. “Er is één ploeg die in de play-offs als torenhoge favoriet van start gaat: Halle-Gooik. Dat is de enige profploeg in ons land. Hun kern bevat veel buitenlandse spelers. Wie hen kan verslaan, zal ver komen. In een bekerduel over één wedstrijd kan je nog stunten. Charleroi deed het in de finale niet slecht tegen hen. In twee of drie matchen wordt het uiteraard nog moeilijker. Dat wil niet zeggen dat wij zomaar bij de pakken zullen blijven zitten, maar we weten wel wat we op onze weg kunnen tegenkomen.”