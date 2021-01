Karen Verhestraeten naar WK in Oostende: “Hoop tussen plaats vijftien en twintig te eindigen”

veldrijden eliteKaren Verhestraeten mag zaterdag voor de derde keer in haar carrière strijden om de regenboogtrui. De 29-jarige laborante uit Tielen was ook al van de partij in Heusden-Zolder (2016) en Valkenburg (2018). Ze hoopt veel beter te doen dan de dertigste en 35ste plaats van die WK’s.

Voor Verhestraeten verliep de generale repetitie tijdens de Zilvermeercross in Mol niet zo goed. Gelukkig kon ze in de Flandriencross in Hamme vertrouwen tanken.

“In Mol had ik te veel last van een val in de openingsronde van het Belgisch kampioenschap”, verduidelijkt de renster van IKO-Crelan. “In Meulebeke kende ik een slechte start. In de eerste modderstrook na de brug wou ik snel enkele plaatsen goedmaken, maar ik kwam ten val en moest als laatste weer vertrekken. Mijn BK was al gereden nog voor het goed en wel begon. Ik schoof nog op naar plaats tien. De week nadien ondervond ik tijdens mijn trainingen geen hinder van die val. Maar in Mol kon ik geen kracht zetten, had ik last in de rug en moest ik de strijd staken. Dat is vergeten. In Hamme reed ik een hele goeie wedstrijd: ik eindigde zestiende. Ook mijn achterstand op de toppers uit het veldrijden viel best mee.”

Ander zand, zelfde techniek

Verhestraeten gaf op regerend wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado 2’26 toe. Na Sanne Cant, Alicia Franck en Loes Sels was ze in Hamme vierde Belgische. Voor haar eindigden vijf beloften die zondagmiddag in Oostende in een aparte cross om de wereldtitel strijden. Verhestraeten komt zaterdag om 15.10 uur aan de start bij de vrouwen elite. Net als alle andere geselecteerden wordt ze donderdagvoormiddag in het hotel van de Belgische selectie verwacht. Vermoedelijk maakt ze vrijdag kennis met de WK-omloop.

“Zand ligt me, normaal presteer ik in Lille en Oostmalle altijd vrij goed”, gaat Verhestraeten voort. “Het zand op het strand van Oostende is anders, maar de techniek blijft dezelfde. Dit seizoen heb ik in internationale crossen veertiende, vijftiende, zestiende en zeventiende kunnen rijden. In die wedstrijden stonden ook altijd heel wat beloften aan de start. Die rijden zaterdag niet bij ons. Ik hoop dat ik in Oostende tussen plaats vijftien en twintig kan finishen.”

