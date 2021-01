Karen Verhestraeten blikt vooruit op BK veldrijden: “Na de top drie met vier aan elkaar gewaagd”

De renster van IKO-Crelan, die een groot deel van de eerste seizoenshelft door een coronabesmetting moest schrappen, vermoedt dat ze op het BK niet in aanmerking komt voor een medaille. “Podium is te hoog gegrepen”, beseft de renster uit Tielen. “Sanne Cant, Laura Verdonschot en Alicia Franck zullen in Meulebeke om de medailles strijden. Na dit drietal zijn we met vier aan elkaar gewaagd: Ellen Van Loy, Loes Sels, ikzelf en Lotte Kopecky. Al weet ik niet zeker hoe ik Lotte op het technische parcours moet inschatten. Word ik zondag opnieuw vijfde zal ik content zijn.”

Niveau topcrossen heel hoog

Ook omdat haar veldritcampagne niet vlekkeloos verliep. Tussen Beringen (17/10) en Merksplas (22/11) bleef ze noodgedwongen uit competitie. Ondanks een selectie moest ze verzaken aan het EK in Rosmalen. “Door een coronabesmetting zat ik drie weken thuis”, verduidelijkt Verhestraeten. “Bijna anderhalve maand kon ik niet crossen. Ik vreesde dat mijn seizoen naar de vaantjes was. Nadat ik in Merksplas hervatte ging het elke week beter en beter. Denk dat ik opnieuw het niveau van vorige winter haal. Ben blij dat het zo uitdraaide want dat had ik niet verwacht. Het is wel lastig om dezelfde uitslagen als vorige winter te rijden. Omdat het niveau heel hoog is want iedereen start overal.”

WK-selectie zou leuk zijn

Vorig veldritseizoen haalde Verhestraeten in topcrossen vaak de top vijftien. Zeventiende in Heusden-Zolder was tot nog toe haar beste uitslag in een klassementscross. De Wereldbeker in Hulst sloot ze zondag als 31ste af. De laborante werd zevende Belgische. De omloop in Zeeuws-Vlaanderen zal in niets te vergelijken zijn met het BK-parcours in Meulebeke. “In het verleden heb ik de Berencross in Meulebeke enkele keren gereden”, gaat Verhestraeten verder. “Het technische parcours ligt me, maar ik vermoed dat de omloop voor het kampioenschap gevarieerder zal zijn. Omdat ik de hele week moet werken zit een verkenning er niet in. Vorig jaar was het BK in Antwerpen. Vlakbij, toen kon ik wel gaan verkennen. Of ik aan een WK-selectie mag denken weet ik niet. Het zou leuk zijn indien ik er in Oostende bij zou zijn.”