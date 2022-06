Karen Macours (HB Sint-Truiden): “Ik verwacht zaterdagavond een spannende titelstrijd bij Visé”

“Spannend hé”, start Karen Macours met haar analyse. “Twee sterke teams die gaan strijden voor de titel. Fémina Visé verloor de bekerfinale tegen Initia Hasselt en wij werden uitgeschakeld door de Hasseltse meisjes. Het hoofddoel is natuurlijk de titel. Kampioen spelen is de kers op de taart van een zwaar en lang seizoen. Iedereen snakt naar het einde van de competitie, maar wil voor de laatste keer dit seizoen nog eens alles uit de kast halen. We weten dat we moeten aantreden in een helse sfeer. Gelukkig kunnen wij ook rekenen op een fanatieke aanhang en ik verwacht een grote verhuis van Sint-Truiden naar Visé. De twaalfde man zal ook nodig zijn, want Visé heeft een sterk team. De reguliere competitie konden wij als eerste eindigen, maar in de play-offs delen we de eerste plaats. Toch heeft Visé genoeg aan een gelijkspel. Extra druk op onze schouders, maar wij spelen altijd en overal voor de overwinning.”

“Fifty-fifty”, vervolgt Macours, van Tessenderlo, maar een paar maanden geleden verhuist naar Hasselt. “Visé kan genieten van het thuisvoordeel. Wij hebben ondanks een jonge ploeg toch meer ervaring als het aankomt om wedstrijden te spelen voor de prijzen. De meeste meisjes spelen al vele jaren samen en de prijzenkast is aardig gevuld met twee titels en bekers. Dit seizoen kwamen we reeds drie keer in actie tegen Visé. In Visé speelden we gelijk en thuis wonnen we twee keer. Ach, het kan alle richtingen uit. We twijfelen niet aan onze kwaliteiten. Verleden weekend versloegen we vlot Initia Hasselt. Het nodige vertrouwen is aanwezig. Hopelijk kunnen we zaterdag een feestje bouwen en dan tijd voor vakantie”, besluit de kinesitherapeut bij Groepspraktijk Nobis in Lummen en Ham.