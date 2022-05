Karel Van den Berge degradeert met Saturnus Michelbeke uit hoogste vrouwenreeks: “Slechtste seizoen uit mijn carrière”

Volleybal Liga VrouwenWat een snertjaar toch voor Saturnus Michelbeke. In de competitie konden de roodhemden maar één punt sprokkelen, in de nacompetitie eindigde de ploeg opnieuw als laatste en ook de ultieme reddingsboei via de barrages bleek ongrijpbaar voor de speelsters van afscheidnemend coach Frankart. Het gevolg is dat Saturnus Michelbeke degradeert uit de hoogste vrouwenliga en volgend seizoen met een volledig nieuw en nog samen te stellen team in eerste nationale zal aantreden.

Wie de club vanaf de zijlijn volgt, zag de bui al langer hangen. Op enkele opflakkeringen na, draaide het dit seizoen voor geen meter bij Saturnus Michelbeke. Echt onverwacht komt de degradatie dan ook niet, al had de club meerdere kansen om een val uit de Liga te vermijden. Het verlies in Leuven met 3-0 kwam hard aan en kon afgelopen week niet meer rechtgezet worden. “Ik zit intussen een kleine 50 jaar in het volleybal en ik moet toegeven dat dit toch één van de slechtste seizoenen ooit is die ik meegemaakt heb”, geeft een ontgoochelde voorzitter Karel Van Den Berge aan. “We kenden heel veel pech met speelsters die uitvielen, waardoor we vaak moesten bijsturen. Dat gegeven is ons tot in de laatste match blijven achtervolgen.”

Tijdens het seizoen vielen Yasmine Tomme (blessure) en Patrycja Lichodzijewska (zwanger) out. Maar ook nadien slankte de kern door pech steeds meer af. Het gevolg was dat Sofie Goossens in de slotmatch zelfs met een gebroken vinger diende te spelen als libero na het plotse afhaken van Lisa Neyt. “Op de duur had ik het gevoel dat we een halve kliniek waren. Voor onze stabiliteit was dit nefast. Dit was een seizoen vol tegenslagen”, aldus Van Den Berge.

Nieuwe ploeg

En dus verdwijnt Saturnus Michelbeke van het hoogste toneel. Nieuwbakken coach Sebastien Bougeatre heeft de moeilijke taak om een volledig nieuwe ploeg te bouwen. “Het niveau zal iets minder zijn, maar dit hoeft daarom geen ramp te zijn. We hebben nu de tijd om alles op een rijtje te zetten. Dat er niet veel speelsters meer op de binnenlandse transfermarkt beschikbaar zijn? Klopt, daarom is de kans groot dat we er wel wat in het buitenland zullen halen. We gaan aardig wat werk voor de boeg hebben en onze toekomst kent nog heel wat vraagtekens”, geeft Van Den Berge toe.

