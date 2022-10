Karel Ternier wil Koksijde-Oostduinkerke opnieuw hoogdagen doen beleven: “Ik kon het voetbal niet missen”

De inmiddels 37-jarige Ternier speelde tussen 2009 en 2016 meer dan tweehonderd wedstrijden voor Koksijde, waarin de aanvaller bijna honderd doelpunten scoorde. Het waren de gloriedagen voor de kustploeg, die zelfs even in tweede nationale uitkwam. Ternier speelde nadien nog voor KVK Westhoek, KSV Nieuwpoort en heel even opnieuw voor Koksijde-Oostduinkerke, maar tijdens het coronaseizoen 2020-201 besloot hij zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Coach Marc Dawyndt kon hem afgelopen zomer toch overhalen om zijn comeback te maken. “Ik miste het voetbal te veel”, lacht Ternier. “Bovendien geloof ik in het verhaal dat deze club aan het uitschrijven is. Ik heb nu wel vaker last van kwaaltjes en pijntjes, maar weet goed naar mijn lichaam te luisteren. Op mijn 37ste is het anders spelen dan pakweg tien jaar geleden. Ik moet meer mijn momenten uitkiezen om het verschil te maken en probeer vooral de spelers rond mij goed te laten draaien.”

Grootste zege en meeste doelpunten

Ondanks zijn rijkgevulde spelerscarrière en ervaring maakt Ternier nog nieuwe zaken mee: zo won hij afgelopen weekend voor het eerst met 15-0 en wist hij ook voor het eerst vier keer te scoren in één wedstrijd. “Leuk om dat eens mee te maken, maar we hechten niet te veel waarde aan die overwinning”, vervolgt de aanvaller. “Koekelare B kampte met blessureleed en speelde met jongens die al een wedstrijd in de benen hadden van daags voordien. Bovendien slikte hun aanvoerder al na zeven minuten een rode kaart. Het was zeker geen referentiematch. Wij zijn bovendien niet onoverwinnelijk: zo verloren we al tegen Handzame en Nieuwpoort. Ploegen die knokken, veel duels aangaan en op een lastig bespeelbare ondergrond spelen, kunnen ons pijn doen.”

Eigen jeugd

Koksijde-Oostduinkerke wordt als dé grote titelfavoriet bestempeld. “De ambitie is er om te promoveren, maar we gaan ons niet blindstaren op die eerste plaats. Er is nog concurrentie aan de kust: denk aan Nieuwpoort en Middelkerke. Bovendien teren we niet enkel op spelers die al ervaring hebben in hogere reeksen. We proberen ook met eigen jeugdspelers het verschil te maken. Zo kwamen afgelopen weekend de 16-jarige en 17-jarige broers Lars en Ciel De Nie in actie, net als de 18-jarige Rune Valwelsenaers en de 19-jarige Mauro Amieva”, besluit Ternier. Dit weekend is Alveringem de tegenstander.

