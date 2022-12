Karel-Jan Vercruysse (CEO FC Mandel United): “Er is achter de schermen al heel wat fantastisch werk geleverd”

Heel wat puin geruimd

“Uiteraard wist ik waaraan ik enkele maanden geleden begon”, gaat Karel-Jan Vercruysse verder. “Er is ondertussen al veel puin geruimd en er is achter de schermen al heel wat fantastisch werk geleverd. De vier plaatselijke eigenaars van de club hebben er alles aan gedaan om Mandel United in leven te houden en nu zijn we volop aan de heropbouw bezig. Er is uiteraard nog heel wat werk aan de winkel, maar we zijn op de goede weg. Mijn eerste taak was vooral de schade opmeten en die proberen te herstellen. Samen met de bestuurders en heel wat vrijwilligers zijn we aan de heropbouw begonnen en binnenkort zullen we ook uitpakken met een nieuwe visietekst, waarin de speerpunten van ons plan zullen uitgelegd worden.”