Karel Geraerts is klaar voor vuurdoop met Union tegen STVV, maar is op zijn hoede: “STVV is dit jaar een ploeg om in de gaten te houden”

Het seizoen van de bevestiging. Het is een cliché, maar het is wel zo dat elke voetbalfan reikhalzend uitkijkt naar hoe het vernieuwde Union dit seizoen voor de dag zal komen. Onder de nieuwe hoofdcoach Karel Geraerts hebben de Brusselaars er een goede voorbereiding opzitten. Trekken ze zaterdag die lijn door op het veld van STVV?

Geraerts woonde voor het eerst als hoofdcoach de traditionele persbabbel bij. “Het is goed, ik ben zeker blij dat ik hier zit”, gaf Geraerts aan. “Eerlijk gezegd had ik enkele maanden geleden niet gedacht dat ik hier in die hoedanigheid zou zitten. Het was niet voorzien, maar zoals ik altijd heb gezegd, weet je in voetbal nooit wanneer iets zal gebeuren en wanneer het het juiste moment is.”

“Ik ben tevreden dat de voorbereiding goed verlopen en achter de rug is. Iedereen is blij dat het seizoen terug van start gaat. Ik kijk uit naar morgen en zal goed slapen. Met dat laatste heb ik nooit problemen. Iets waar mijn vrouw jaloers op is.”

Vanaf nul moeten beginnen

Union zag enkele toppers in het tussenseizoen vertrekken. “Hoe ik de andere spelers die vorig seizoen het mooie weer maakten, motiveer? Het is een grote uitdaging. Ik ga niet zeggen dat het een grote uitdaging is om iedereen te motiveren, maar de uitdaging ligt in het feit dat je vanaf nul moet beginnen.”

“De twee voorbije seizoenen tellen niet meer. Iedereen moet zich opnieuw in vraag stellen en een bepaald niveau halen om er een goed seizoen van te maken. Dat betekende dat ik toch heel wat gesprekken heb gehad met de spelers, dat ik er veel energie heb ingestoken en dat zal ik blijven doen.”

Geen kopie

“Het is zo dat de spelers die de rol overnemen van de spelers die vertrokken zijn altijd vergeleken worden met hun voorgangers. Ik ben er zeker van dat ze mij ook gaan vergelijken met Mazzu. Ze mogen dat doen. Het stoort me niet.”

“Ik denk dat de spelers die Undav, Nielsen en Mitoma opvolgen professioneel genoeg zijn om met die druk om te gaan. Ze (Eckert Ayensa, Puertas en Adingra, red.) hebben hun eigen stijl en karakteristieken. Ze moeten hun kwaliteiten tonen en geen kopie worden van hun voorganger.”

“Of er nog een vervanger komt voor Nielsen? Ik verwacht dat er nog enkele versterkingen komen. Schrik is er niet. Ik beschik over een kern van twintig spelers en die hebben er een goede voorbereiding opzitten. Enkel Machida is geblesseerd.”

Quote Ik heb het gevoel dat we goed vertrokken zijn Karel Geraerts

“De laatste dagen is er heel scherp en heel goed getraind. De laatste oefenwedstrijd tegen Feyenoord (0-4-zege) was goed en dan merk je ook dat de spelers in een bepaalde modus komen. Ik heb het gevoel dat we goed vertrokken zijn. De groepssfeer zit heel goed.”

“Dat STVV niet onderschat mag worden? Sowieso. Ik heb dat tegen mijn spelers ook al vaak gezegd. Ze beschikken over een stevig geheel met een goede coach die er organisatie en mentaliteit heeft neergezet. Ze hebben ook met Brüls en Kagawa enkele grote troeven. Wat mij betreft, is STVV dit jaar een ploeg om in de gaten te houden”, besluit Geraerts.