Karel Geraerts en Union ontvangen Charleroi in eerste thuismatch van seizoen: “Hun coach zal de vorige twee nederlagen zeker gebruiken in zijn speech”

In haar zoektocht naar een opvolger voor topschutter Deniz Undav blijft Union de lagere klassen in Duitsland uitpluizen. Eerder werd Dennis Eckert Ayensa overgenomen van derdeklasser Ingolstadt. Woensdag raakte bekend dat Gustaf Nilsson overkomt van SV Wehen Wiesbaden, dat ook in Dritte Liga uitkomt.

De 25-jarige Zweed van 1m96 maakte bij Wiesbaden 21 goals in 50 wedstrijden en tekende een contract voor 3 seizoenen met optie op een extra seizoen bij Union. De vicekampioen hoopt dat de nieuwe spitsen het verlies van Undav, die destijds overkwam van - u raadt het al - Duitse derdeklasser SV Meppen, kunnen opvangen.

“Nilsson trainde vandaag mee en kan geselecteerd worden”, liet trainer Karel Geraerts weten op de wekelijkse persbabbel. “Afgelopen maandag speelde hij zijn laatste wedstrijd bij zijn oude club. Hij is dus fit om te spelen. Uiteraard ken ik hem al, want we hebben goed gezocht. Hij is open en positief. Het is nu aan hem om hier bij Union zijn kwaliteiten te tonen.”

“Wat voor een aanvaller hij is? Hij kan als aanspeelpunt uitgespeeld worden, maar hij kan ook diepgang brengen. Dat maakt hij toch redelijk compleet. Het is zo dat hij de Belgische competitie moet leren kennen. Daarnaast is het mogelijk dat er nog een aanvaller bijkomt. Die keuze ligt bij het bestuur.”

Geraerts beseft dat met Charleroi er een moeilijke tegenstander wacht. “Ze hebben een geweldige eerste wedstrijd achter de rug tegen Eupen (3-1). Het is een ploeg met veel kwaliteiten, die voetbal speelt en die met hun coach Edward Still altijd over goede ideeën beschikt. We moeten klaar zijn en allemaal een goede dag hebben om er een goede wedstrijd van te maken.”

Vorig seizoen won Union tweemaal met duidelijke cijfers (4-0 en 0-3). “Er is niet veel veranderd”, aldus Geraerts. “Maar we mogen niet denken dat het een makkelijke wedstrijd wordt omdat we vorig seizoen die resultaten wisten te behalen.”

Quote Ik kijk al vanaf mijn eerste dag als hoofdcoach heel hard uit naar de eerste thuiswed­strijd Karel Geraerts, (Union SG)

“Ik ben ervan overtuigd dat hun coach de twee nederlagen van vorig seizoen tegen ons morgen zeker zal gebruiken in zijn speech voor de wedstrijd. Hij wil geen derde keer verliezen en zal daarmee zijn spelers motiveren.”

Het wordt voor Geraerts zijn eerste thuismatch als T1. “Ik kan niet wachten en kijk er al vanaf mijn eerste dag als hoofdcoach heel hard naar uit. Ik hou heel hard van de ambiance in ons stadion. Zelf heb ik twee seizoenen bij Charleroi gespeeld en ken ik er nog enkele mensen. Het is altijd leuk om tegen hen te spelen.”

