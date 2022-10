Karel Geraerts en Union klaar voor topper tegen Club Brugge: “In een goede dag kunnen we concurreren met hen”

voetbal jupiler pro leagueHet sprookje van Union kreeg vorig seizoen net geen bekroning. Boosdoener was Club Brugge en laat dat nu net de tegenstander van komende zaterdag zijn. Het verleden is het verleden klinkt het in Brussel, maar in eigen huis zullen de Unionisten zeker en vast iets willen rechtzetten.

“Het is geen revanchewedstrijd”, is trainer Karel Geraerts duidelijk. “Het is vooral een mooie affiche tussen twee ploegen die een goed parcours in Europa aan het afleggen zijn. Het verleden is het verleden. Of de ontgoocheling van vorig seizoen helemaal weg is? Zeer zeker. We kunnen er niets meer aan veranderen. Echt niets.”

“We waren met iets uitzonderlijks bezig. Op het moment zelf en de weken nadien waren we uiteraard zeer ontgoocheld, maar op een gegeven moment moet je dat een plaats geven en doorgaan met het leven. De fierheid volgde al na enkele dagen en de pagina werd omgedraaid.”

“Of Union op hetzelfde niveau is als Club Brugge? Club Brugge blijft een zeer grote ploeg en doet het goed in de Champions League. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelersgroep in een goede dag kan concurreren met Club Brugge.”

Weerzien met Nielsen

Voor Casper Nielsen wordt het de eerste keer terug in het Dudenpark na zijn geweldige periode bij Union. “Hij heeft hier een grote indruk nagelaten. Dat is duidelijk. Persoonlijk heb ik altijd een goed contact gehad met Casper. We hebben veel gesproken. Het is een echte professional. Tot op de laatste dag kon ik er niets van zeggen. Het zal een aangenaam weerzien worden. Op het veld spelen we om te winnen, maar na de match zullen we elkaar zeker begroeten.”

“Waarom hij belangrijk is voor een trainer? Je moet eerst en vooral de voetballende kwaliteiten hebben. Daarnaast is hij er altijd, geeft zich volledig, zoekt nooit excuses, denkt mee na met de trainer, geeft het voorbeeld en gaat vooruit zonder veel te zeggen.”

Onder meer door het vertrek van Nielsen werd gevreesd dat Union toch een terugval zou kennen. Niets is minder waar. Senne Lynen doet Nielsen vergeten op het Brusselse middenveld. “Senne speelt zeer goed. Hij heeft heel hard gewerkt na zijn blessure en krijgt van zowel de staf als zijn ploegmaats veel vertrouwen, wat op die positie toch zeer belangrijk is. Hij is een sleutelspeler voor ons op dit moment en combineert heel veel taken op het veld.”

Quote Ik respecteer enorm het werk dat Carl Hoefkens op deze korte periode al heeft verwezen­lijkt Karel Geraerts

Ook met Club Brugge-trainer Carl Hoefkens heeft Geraerts een goede band. “We speelden uiteraard samen in Brugge en zitten nu in dezelfde groep voor het UEFA Pro-diploma. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik heb veel respect voor Club Brugge, het team en hoe ze spelen dit seizoen. Ze spelen modern voetbal. Ik respecteer dus enorm het werk dat Carl op deze korte periode al heeft verwezenlijkt. Of we een gelijkaardig parcours hebben? Klopt. Allebei op onze manier, met onze filosofie en werkpunten.”

Vorig seizoen wist Union niet te scoren tegen Club Brugge. “Soms gebeurt dat in voetbal. Daarom zeg ik dat je het verleden achter je moet laten. We krijgen een nieuwe kans om tot scoren te komen. Ik zie eerlijk gezegd ook geen probleem als we ons spel brengen en met ons vertrouwen spelen. We hebben spelers die in vorm zijn”, besluit Geraerts.

