Karel Geraerts en Union gaan op Zulte Waregem op zoek naar puntengewin: “Het is duidelijk dat ik een positieve reactie van de groep verwacht”

Lazare Amani kreeg vlak voor de rust tegen Antwerp een rode kaart. Op sociale media verontschuldigde de middenvelder zich. “Uiteraard deed dat pijn voor hem”, zegt Karel Geraerts op de wekelijkse persbabbel. “Dat hij van het veld moest was echt jammer voor hem en voor de ploeg, want ik denk echt dat hij één van de beste spelers op het veld was. Hij was gevaarlijk, bracht snelheid, diepgang en was betrokken bij enkele van onze kansen.”

“Hij kreeg terecht rood, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet express was. Ik zie hem elke dag op training en hij doet daar nooit zulke zaken. Hij liet me weten dat hij de bal wilde spelen tussen de benen van de tegenstander, maar die bewoog nog net, waardoor hij diens kuit raakte.”

Quote We moeten de fierheid in ons lichaam laten praten, iedereen individu­eel, maar ook collectief Karel Geraerts

“Tegen Antwerp speelden we goed met tien man. De achterstand (4-1) was echter te groot om nog om te buigen. Ik was toch fier op de spelers, want ze hebben niet opgegeven, wat niet evident was.”

“Het is duidelijk dat ik een positieve reactie van de groep verwacht. 4-2-verliezen daar houden we niet van. We moeten de fierheid in ons lichaam laten praten, iedereen individueel, maar ook collectief. We moeten tonen dat we een goede ploeg zijn en blijven, maar daarvoor moet je winnen.”

Defensieve stabiliteit

“We komen uit een nederlaag. Er is niemand in de club al aan het praten over de wedstrijd tegen Berlin. Toen we tegen de Rangers speelden, was iedereen er over bezig. Een 4-2-nederlaag is zwaar, maar toch hadden we nooit de indruk dat de tegenstander ons wegspeelden. We begonnen goed en gaven dan de doelpunten weg na individuele fouten. Die individuele fouten kunnen gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat er nadien een doelpunt moet vallen. Collectief slaagden we er niet in om die fout recht te zetten. Dat moet beter.”

“Het is ook zo dit seizoen dat elke individuele fout wordt afgestraft. Of we echt op zoek gaan naar een nieuwe clean sheet? Elk wedstrijd willen we winnen. Als dat met een clean sheet kan, is dat magnifiek. Een goede organisatie en erin slagen om de nul te houden, geven vertrouwen aan het team.”

“Momenteel loopt het even minder, maar de spelers die achteraan staan hebben al meermaals bewezen dat ze zeer goede prestaties kunnen neerzetten. Het is nu zaak om er om de drie dagen te staan. Een goede wedstrijd en resultaat in Zulte Waregem zal een beetje energie en vertrouwen”, besluit Geraerts.