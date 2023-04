Karaktervolle winst van Roeselare met kapitein Verhanneman tegen Maaseik: “Dit was de beste manier om de knop om te draaien”

Volleybal Totale offday voor Caruur Gent in Aalst: “Geen enkel spelonder­deel of geen enkele speler was op niveau”

Verbouwereerde, zelfs verbijsterde blikken bij spelers, coaches en supporters van Caruur Gent in de sporthal van Aalst. In ieder seizoen is er wel eens een wedstrijd dat er niets lukt. Gent beleefde vrijdag zo’n avond waarbij het allemaal misliep. De cijfers zijn onthutsend. “Geen enkel spelonderdeel of geen enkele speler was op niveau”, moest coach Van Huffel helaas vaststellen.