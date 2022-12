Kapitein Wouter Corstjens en Patro Eisden staan voor een moeilijke uitwedstrijd: “Nog twee weken doorbijten”

Voetbal Eerste NationaleNog twee speelweken en dan komt de winterstop eraan. Met een verplaatsing naar Francs Borains staat Patro Eisden voor een moeilijke opdracht. Na een prima start is de ploeg van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan een mindere periode toe. Toch blijven de Waalse ploegen een moeilijk gegeven voor Patro Eisden. De Maaslanders daarentegen legden tot hiertoe een geslaagd parcours af, maar verloren tussendoor wel tegen La Louvière en Luik. “Zaterdag moeten we in de Borinage een driepunter pakken”, weet Eisdens kapitein Wouter Corstjens.

Ondanks een aantal geblesseerden en geschorsten bleef Patro Eisden de voorbije weken waardevolle punten sprokkelen. Ook al liep dat niet meer zo vlotjes als de eerste maanden, toen paars-wit over de tegenstanders heen walste en aan de lopende band scoorde.

“Het is belangrijk dat je ook in tijden dat je geplaagd bent met schorsingen en blessures toch punten blijft pakken”, zegt Cortjens. “Vorig weekend botsten we op een sterk Heist dat in de winning flow zat en het ons bijzonder moeilijk maakte. We zijn diep moeten gaan, maar hadden voor de rust mogelijkheden om de hen uit te tellen. Ook in Hoogstraten moesten we op de toppen van de tenen staan. Als je bovenin staat, zet iedereen een tandje bij om tegen je te winnen. Dat is nu eenmaal zo. En alle middelen zijn daar goed voor.”

“Dat het nu niet meer zo vlot loopt dan in het begin van het seizoen is in deze uitzonderlijke periode niet verwonderlijk. Toch houden we stand. Het is dan ook goed dat we over een ruime kern beschikken. De vervangers doen het prima. In zo’n loodzware competitie met 38 wedstrijden is een sterke bank meer dan nodig. Of we Pietermaat niet missen? Natuurlijk is dat een zwaar gemis. Hij telt heel wat ervaring en sleept ons door moeilijke momenten. Hopelijk kunnen we na de winterstop opnieuw op hem rekenen.”

Standhouden

Er resten nog twee wedstrijden voor de winterstop. Deze week reist Patro naar Francs Borains, daarna komt Sint-Eloois-Winkel op bezoek. “We moeten nog twee weken doorbijten” vervolgt Corstjens. “Francs Borains wordt sowieso een moeilijke hindernis. Het is een rechtstreekse concurrent die we op afstand moeten houden. Tot hiertoe lagen ons die Waalse ploegen niet. We verloren slechts tweemaal dit seizoen en dat was tegen La Louvière en Luik. Francs Borains zit momenteel in een moeilijke periode, maar het blijft opletten. Doel is dan ook onze huidige positie in de top van de rangschikking behouden. Er is nu een vierpuntenkloof met de nummer vier in de klassering. Vergeet niet dat we in januari met Olympic Charleroi, La Louvière en Knokke meteen drie sterke tegenstanders treffen. We blijven voluit in deze strijd gaan”, besluit de Eisdense aanvoerder.

In Francs Borains kan Patro Eisden opnieuw rekenen op Roman Ferber en Henk Dijkhuizen die uit schorsing komen. Tom Pietermaat is out tot na de winterstop.

