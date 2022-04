Kapitein Verhanneman pakt de zege met Knack Roeselare in Maaseik: “Dit zijn twee gouden punten”

“In deze wedstrijd zat alles”, grijst Matthijs Verhanneman na de 2-3-winst. “Spanning, sensationele acties en zelfs na een aarzelende start alsnog een spectaculaire remonte. Eerst van Maaseik na onze 0-2-voorsprong en in de tweede helft van de vijfde set knokten wij terug naar deze felbevochten overwinning. Matthijs Desmet was ‘on fire’ in het begin en op het einde van deze bloedstollende match. Dit zijn twee gouden punten voor ons. Op voorhand hadden we voor dit resultaat getekend. We zijn tevreden, we zitten op schema.”

Vrijdag nieuwe confrontatie

“Het belangrijkste aan deze zege is het feit dat we vanuit een moeilijke situatie overeind zijn gebleven”, benadrukt de kapitein van Knack Roeselare. “We zijn als team bij elkaar gebleven. Zelfs nadat we in de vierde set helemaal werden weggespeeld. Dat is essentieel in deze fase van de ‘Champions Final Four’. Vrijdag moeten we opnieuw het duel aangaan met de Limburgse ploeg. Dan begint alles weer vanad nul, weliswaar in onze eigen sporthal. Dat wordt een nieuw gevecht, waarbij elk punt, elke fase en elke rotatie alweer cruciaal zal zijn. De volgende dagen gaan we weer hard werken, net zoals we dat de vorige weken deden.”

“Voor alle sportliefhebbers is dit een interessante nacompetitie”, aldus Verhanneman. “Dit is positief voor het volleybal. Veel strijd, met de West-Vlaamse ploeg van Menen die zich ook in de debatten mengt. Ieder team probeert zijn plekje te veroveren en dat levert een sensationele confrontaties op. Ik denk dat het vrijdag opnieuw een zinderend duel wordt. Dat is fantastisch in deze fase van de strijd en het is vooral geweldig voor onze supporters.”

