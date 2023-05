Kapitein Verhanneman: “Droomseizoen voor Knack Roeselare”

Achterstand ombuigen in winst

“Eigenlijk is dat het verhaal van het hele seizoen”, overschouwt de kapitein van Roeselare de laatste confrontaties met de Limburgse ploeg. “Tijdens elk duel in de play-offs en in de ‘Champions Finals’ was er iedere keer een cruciale set bij, die we uiteindelijk konden winnen. Het was heel belangrijk dat we telkens vanuit een achterstand toch de setwinst konden grijpen. Vorige keer was dat in de derde set. Vrijdag gebeurde dat nogmaals in de openingsset. Dan is dat geen toeval meer. We stonden mentaal en fysisch erg sterk, Maaseik kraakte. Vervolgens kregen we een geweldig vervolg met de steun van het publiek en dan eindigde alles in een derde set, waarbij alles lukte.”