Kapitein Teuma en trainer Mazzu (Union) maken analyse: “Zeer tevreden met dit tussentijdse rapport”

“Een wedstrijd zoals afgelopen zondag tegen Westerlo hadden we de vorige seizoenen sowieso verloren. We hebben getoond dat we mentaal zeer sterk zijn", stelt kapitein Teddy Teuma. “Iedereen gelooft in zijn eigen kwaliteiten, maar ook in die van zijn ploegmaats. Dat is echt onze sterkte. Zelfs als we tegendoelpunten slikken of doelpunten afgekeurd zien, beschikken we over de kwaliteiten om terug te vechten en de wedstrijd alsnog te winnen. Dat hebben we al meermaals dit seizoen bewezen.”

“Of de groep dit seizoen matuurder is? Dat is moeilijk om te zeggen, want het is een heel jonge groep. (lacht). De groep is wel hechter en daardoor spelen we misschien wel matuurder. Als kapitein ben ik zeer tevreden over wat deze ploeg in de eerste seizoenshelft heeft gepresteerd. We hebben gespeeld naar onze ambities - promoveren - en dat is zeker niet gemakkelijk, want je voelt toch elke dag de nodige druk. Ik ben ook fier over het feit dat wanneer alles goed ging we toch hard zijn blijven werken.”

“We moeten het niveau van ons spel nog proberen op te krikken. Er is geen limiet. Het zal nooit perfect zijn. Ik vind dat we nog meer balbezit moeten kunnen houden. We spelen veel met snelle omschakelingen. Ik zag dat we in 1B één van de ploegen zijn die het minste passen geeft. Ik, die toch graag de bal heb, word daar een beetje chagrijnig van. (lacht)”

“Hoe de winterstop er voor ons uitziet? We hebben vakantie tot 4 januari. Vanaf 28 december krijgen we een individueel programma. Tot dan kunnen we even doen wat we willen. (lacht)”, besluit Teuma.

Het laatste woord is voor trainer Felice Mazzu. “Ik ben uiteraard zeer gelukkig met dit tussentijdse rapport. De winterstop ingaan met een voorsprong van negen punten is goed, maar het parcours is nog zeer lang en we moeten het hoofd koel weten te houden. We mogen niet alles wat we hebben opgebouwd zomaar weggooien door te denken dat het al gespeeld is.”

“Er staan nog dertien wedstrijden op het programma. Dat is bijna hetzelfde parcours als wat we net achter de rug hebben. Als we deze mentaliteit weten vast te houden, dan denk ik wel dat we er kunnen geraken. Of er versterkingen komen? Dat valt af te wachten en daar moeten we goed over nadenken. We moeten ook zien dat er niemand vertrekt. Als alles goed gaat en je wilt dat het té goed gaat, kan je weleens vallen.”