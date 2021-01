Kapitein Silke Vanwynsberghe (AA Gent Ladies): “Ons op plaats drie richten, niet op de tweede”

Moeizaam omdat de Gentse meisjes niet altijd secuur verdedigden. Ze hadden ook een tikkeltje meeval want bij de doelpunten van Ella Van Kerkhoven en Emma Van Britsom ging de Genkse doelvrouw Delvaux niet helemaal vrijuit. “We startten scherp, we waren efficiënt, maar daarna deden we achteraan stomme dingen”, blikt aanvoerder Silke Vanwynsberghe (23) terug naar de eerste competitiematch van 2021. “Ik sta zelf in een defensie die helemaal nieuw is. Eigenlijk maken we die fouten al heel het seizoen. Denk dat we te weinig communiceren. Sommigen momenten zijn we ook niet scherp genoeg. Wat niet alleen aan de achterste lijn ligt, maar ook een rijtje hoger. Tijdens de bespreking hamerde trainer Dave Mattheus erop de lange bal richting Duijsters niet te laten vertrekken. We waren nog maar een kwartier ver of ik had al vijf keer achter Duijsters moeten hollen.”

Afval uit ons spel weren

Toch liep het goed af. Dankzij de winst bij Genk ligt Gent nu in polepositie voor de derde plaats. Door het onverwachte verlies van Standard in Aalst staat AA Gent Ladies op vijf punten van plaats twee. Dus is nog heel veel mogelijk. “We focussen ons beter niet op die tweede plaats, wel op de derde”, benadrukt Silke Vanwynsberghe die bezig is aan een thesis over letsels in hockey. “Van begin dit seizoen benadruk ik al dat we moeten proberen om derde te worden. Anderlecht en Standard kunnen we niet aan. Zeker Anderlecht niet. Naast Standard kunnen we soms misschien wel eens onze voet zetten, maar niet constant. In Genk hadden we eindelijk een beetje geluk. De waarde van die zege mogen we in de thuiswedstrijd van vrijdagavond niet verloren laten gaan. We moeten weer laten zien dat we een goed voetballende ploeg zijn. Door het afval uit ons spel te weren. Pakken we thuis tegen Genk drie punten komt een ticket voor play-off 1 dichter. Dat is ons belangrijkste doel. Halen we die nacompetitie, kunnen we de lat misschien een beetje hoger leggen.”