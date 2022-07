Kapitein Lukas Van Eenoo (KVC Westerlo) na zware, maar leerrijke stage: “Mij heel graag nog eens tonen op het hoogste niveau”

“Het was best wel een zwaar oefenkamp”, moet kapitein Lukas Van Eenoo toegeven. “Maar het was leuk. Vorig jaar hebben we in Papendal de basis gelegd voor een goeie start. Hopelijk is dat nu ook weer het geval. De automatismen van vorig seizoen zijn duidelijk nog aanwezig en de nieuwkomers hebben zich goed geïntegreerd. Fysiek zijn we sowieso in orde en de sfeer is opperbest. Alles is vlot verlopen.”

KVC Westerlo bleef in zijn vijf oefenmatchen tot nu toe nog ongeslagen. “Daar zijn we niet mee bezig”, aldus Van Eenoo. “Het klinkt cliché, maar een goeie voorbereiding is nog altijd geen garantie op een goeie competitiestart. Dat heb ik in mijn carrière al wel vaker ondervonden. Het belangrijkste is dat we nu een ploeg aan het vormen zijn. Het vertrouwen is zeker en vast aanwezig. De principes van de trainer zijn duidelijk en we gaan ook in 1A gewoon weer van onze eigen kwaliteiten uitgaan. Waar onze ambities liggen? Het is moeilijk en gevaarlijk om daar nu al uitspraken over te doen. We zullen wel zien wat het wordt.”

Plaatsen zijn duur

Wat de voorbereiding ons alvast leerde: coach Jonas De Roeck heeft de luxe om in twee wedstrijden op één dag nagenoeg twee evenwaardige teams in stelling te brengen. De plaatsen zijn duur met andere woorden? “Dat is nu eenmaal eigen aan het huidige voetbal”, stelt ook Van Eenoo vast. “De meeste posities zijn inderdaad dubbel bezet. Dat is bij andere clubs ook het geval. De matchen volgen elkaar tegenwoordig snel op en je bent maar zo goed als de laatste match die je speelde. De rest wordt snel vergeten en er staan altijd andere spelers klaar die hun plaats in het elftal willen afdwingen. We zijn nu exact twee weken voor de competitiestart. Tegen mijn ex-club Cercle Brugge, dat klopt. Dat maakt het extra leuk. Ik kijk er alvast naar uit. Of de coach vanaf nu stilaan naar zijn basiselftal gaat werken? Dat moet je aan hem vragen. De technische staf heeft in elk geval nog veel knopen om door te hakken.” (lacht)

Contractverlenging

Boegbeeld Lukas Van Eenoo (31) werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar in 1B. KVC Westerlo bedankte hem daarvoor met een contractverlenging tot 2025. “Toen ik hier in de winter van 2018 arriveerde, had ik meteen een goed gevoel”, besluit de West-Vlaming. “Ik ben blij dat ik met deze club nu eindelijk de stap terug naar eerste klasse gezet heb. Het kampioenschap was heel mooi om mee te maken, maar intussen is iedereen weer vanaf nul begonnen. Ikzelf zal me ook weer moeten bewijzen. Het is ruim drie jaar geleden, maar ik wil mij zeker en vast nog eens tonen op het hoogste niveau. Die contractverlenging was een mooie blijk van vertrouwen vanwege de club. Het is nu aan mij om daarvoor iets terug te geven op het veld.”

