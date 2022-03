Kapitein Lukas Van Eenoo (KVC Westerlo) na zure 1-0-nederlaag bij rode lantaarn Virton: “We wisten dat er geen schoonheidsprijs te verdienen viel”

Hekkensluiter Virton heeft vrijdagavond zijn laatste strohalm gegrepen tegen KVC Westerlo, dat dus onverwacht averij opliep in de race naar de titel. De leider in 1B had naar goede gewoonte het overwicht, maar werd geveld door een afgeweken bal in minuut 19. Gelukkig voor de Kemphanen bleef achtervolger RWDM zaterdagavond ook steken op een 0-0-gelijkspel in Lommel.

Ondanks het balbezit en de vele kansen kon het team van coach Jonas De Roeck, in tegenstelling tot al vaker dit seizoen, de scheve situatie in het verre Luxemburg dit keer niet meer rechtzetten. Een accident de parcours? “Het was een frustrerende avond”, moet kapitein Lukas Van Eenoo toegeven. “We wisten op voorhand dat er geen schoonheidsprijs te verdienen viel. Op een slecht veld, met een andere bal, was het moeilijk voetballen. Virton heeft gestreden met de middelen die het voorhanden heeft en wij hebben misschien niet onze beste match van het seizoen gespeeld. We hebben nochtans wel kansen genoeg gehad om te winnen, maar we troffen twee keer de paal en we zijn op een sterke doelman gestuit. Vorige week in Deinze waren we héél efficiënt. Nu lukte het niet. Jammer, maar goed. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal.”

Rug rechten

“Deze nederlaag komt inderdaad op een vervelend moment”, aldus Van Eenoo. “We hadden gehoopt de kloof met RWDM te behouden, of zelfs nog wat verder uit te diepen. RWDM bleef zaterdag steken op 0-0 in Lommel. Dat kwam ons goed uit. Zo zie je maar. In deze reeks ben je nooit zeker dat je zomaar ergens de drie punten kunt gaan pakken. Of de druk nu toch weer een beetje groter wordt? Helemaal niet. Vorig seizoen zat ons seizoen er op dit moment al op. Nu strijden we nog voor de prijzen. Dat is een wereld van verschil. Ook al had RWDM gewonnen in Lommel, onze aanpak en onze focus blijft hetzelfde.”

“Elk verlies smaakt zuur”, besluit Van Eenoo. “Maar dan is het nadien altijd een kwestie van de rug te rechten en de nodige mentale weerbaarheid te tonen. Deze groep kan dat. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen en we hebben nog altijd een voorsprong van zeven punten. Als we woensdag onze inhaalmatch op Lierse Kempenzonen winnen, zijn we weer een stap dichter bij ons doel.”