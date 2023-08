Kapitein Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo onder druk naar Cercle Brugge: “We zullen een over-mijn-lijk-mentaliteit nodig hebben”

voetbal - jupiler pro league Alexis De Sart (RWDM) keert even terug naar ex-club Standard: “Niet blindsta­ren op rangschik­king”

Standard-RWDM, dat is een ziek dier tegen een gewond dier. Met 2 op 15 is de Luikse club barslecht aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brusselse promovendus van zijn kant zal moeten tonen of het de patat op Club Brugge mentaal heeft verwerkt. “We mogen ons niet verkijken op de plaats van Standard in de rangschikking, want die geeft een vertekend beeld”, waarschuwt Alexis De Sart, die zaterdagavond even terugkeert naar Sclessin.