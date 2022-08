Kapitein Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo gaan voor winst tegen Standard: “Thuisreputatie opbouwen”

“We gaan ervoor”, is kapitein Lukas Van Eenoo vastberaden. “We hebben twee uitmatchen achter de rug. Jammer van die nul op zes. Het had heel anders kunnen zijn, maar het heeft geen zin om daar nu nog uitgebreid op terug te blikken. Die 2-0-nederlaag in Leuven was best wel frustrerend, omdat we daar het gevoel hadden dat het betere spel van ons kwam. Onze eerste helft in Gent was niet goed. Daar hebben we misschien iets te veel respect getoond, want het was zeker niet onze bedoeling om achteruit te kruipen.”

Progressie maken

Wat ons opviel: de opbouw verliep telkens goed, maar zowel in Leuven als in Gent liep het voor Westerlo telkens fout in de zone van de waarheid. De laatste pass die er niet uitkwam, of voorzetten die niet aankwamen. “Op dat vlak moeten we inderdaad nog progressie maken”, beseft Van Eenoo. “Maar we mogen ons er nu ook weer niet te hard op focussen. Het belangrijkste is dat we nu al drie keer op rij de nodige strijd geleverd hebben en dat we laten zien hebben dat we ons mannetje kunnen staan in 1A. Alleen die laatste tien procent ontbreekt en daar moet nog aan gewerkt worden.”

Om niet verder achterop te geraken zou een overwinning tegen Standard zeker nog eens welkom zijn.

“Het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen”, relativeert Van Eenoo. “Er zijn nog meer dan dertig matchen te gaan, dus we gaan pas binnen een paar weken een beter beeld krijgen van het klassement. Standard is en blijft nog altijd een van de grootste clubs in België, met een stevige achterban. Maar wij gaan altijd en overal uit van onze eigen kansen. Dat is de filosofie van de coach. Tegen welke tegenstander ook. En al zeker in ons eigen stadion. Ik hoop dat we dit seizoen een stevige thuisreputatie kunnen opbouwen. Als we kunnen leren uit de foutjes die we voorbije weken gemaakt hebben, zie ik het tegen Standard wel goed komen. KVC Westerlo gaat in deze competitie zeker nog wel een rol van betekenis kunnen spelen.”

Aftrap zaterdag om 16 uur in het Kuipje.

