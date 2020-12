Kapitein Lenie Onzia (OHL) na nederlaag tegen Standard: “Geen schande dat we onze voet nog niet naast hen konden zetten”

De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven sluiten 2020 af op een knappe derde plaats in het klassement. Een kleine domper voor de Leuvenaren was de 0-2-nederlaag van afgelopen zondag tegen Standard. OHL had graag ook punten gepakt op de laatste speeldag van het jaar, maar beseft dat er nog een kloofje is met de topploegen.

“Natuurlijk waren we teleurgesteld”, zegt kapitein Lenie Onzia. “Ik denk niet dat er voor ons meer in gezeten heeft. We moeten toegeven dat Standard zeker de meerdere was, maar dat is ook geen schande. We zijn met een jonge ploeg aan het bouwen en de weg is lang.”

“Op die paar maanden tijd hebben we al veel progressie gemaakt. Dat was tegen Standard ook wel zichtbaar. Als je het vergelijkt met de eerste wedstrijd in september tegen hen (6-2-nederlaag, red.), dan speelden we afgelopen zondag toch iets volwassener en konden we ons blok meer organiseren. Voetballend hebben we daar niet genoeg tegenover kunnen zetten om hen echt in de problemen te brengen. Zoals ik al zei, is het geen schande om met onze jonge ploeg nog niet de voet naast dit Standard te kunnen zetten.”

Resultaat van het geleverde werk

“Dat het moeilijk is voor een jonge speelster om naar de progressie te kijken als je een wedstrijd verliest? Ik zag na afloop inderdaad veel teleurgestelde gezichten. Dat is normaal en moet ook. We zijn allemaal winnaars. Alleen is het niet mogelijk om elke wedstrijd te winnen. Voor de oudere speelsters is het iets makkelijker om dat naast je neer te leggen. Maar ook dit hoort bij het leerproces van de jonge speelsters.”

Na tien speeldagen staat OHL met achttien punten op de derde plaats. Na Nieuwjaar volgen er wel meteen twee wedstrijden tegen koploper Anderlecht, dat al haar wedstrijden wist te winnen. “Die derde plaats geeft heel mooi weer hoe we in de eerste seizoenshelft gewerkt hebben en welke stappen we gezet hebben.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We hadden bij aanvang van het seizoen eigenlijk alleen maar kunnen dromen van deze tussentijdse positie. Ondanks het feit dat we nog een dubbele confrontatie tegen Anderlecht voor de boeg hebben, is het een heel fijn gevoel om momenteel derde te staan en het resultaat van het geleverde werk te zien.”

Tegenstanders zijn extra gewaarschuwd

“Of andere ploegen nu anders gaan spelen tegen ons? Ook in de heenronde waren sommige teams er niet helemaal gerust in om tegen ons te spelen. Dat is ook weer een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Ze gaan zich niet zo zeer aanpassen, maar ze zijn misschien wel extra gewaarschuwd.”

“De winterstop komt op het juiste moment na een periode van een paar heel goede weken, met op het einde net een iets mindere wedstrijd. We kunnen zo de batterijen opladen en kunnen zowel fysiek als mentaal wat rust vinden. Na Nieuwjaar zal het zaak zijn dat ik, als kapitein, iedereen scherp hou, zodat we elke week prestaties kunnen leveren, zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. We mogen er namelijk niet vanuit gaan dat het vanzelf zal gaan na een goede eerste seizoenshelft.”