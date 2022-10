Kapitein Laure Flament: “We willen vooral tonen wat VDK Gent echt is, wie we in werkelijkheid zijn”

volleybal liga a vrouwenHet wordt een hectische periode voor de volleybalsters van VDK Gent. De intense week begon vorige zaterdag met een eerste competitiematch op het veld van VHL Leuven. Woensdag staat in Boedapest de terugwedstrijd van de Champions League op het programma. Met de behoorlijk lange trip, heen en terug, naar Hongarije. Zaterdag moet het Gentse team de beker van België tegen Amigos Zoersel afwerken en zondag is er de supercup tegen VC Oudegem. “Let the games begin.”

“Vergeet niet dat we op woensdag 2 november ook naar Oostende moeten voor de Ligacompetitie. De ontmoeting tegen Leuven gaf ons vorig weekend opnieuw een beter gevoel na het debacle van vorige week tegen Boedapest”, verzekert Laure Flament. “Nu hebben we de recepties met veel meer precisie naar onze spelverdeelster gebracht. Nu stond de organisatie in blok en verdediging wel op punt. We weten dat we voor een drukke periode staan. Het is zwaar, maar op fysiek vlak hebben we ons tijdens de aanloop naar het seizoen goed voorbereid. We zijn klaar, we kunnen dit aan.”

Drie wedstrijden op vijf dagen tijd

“Nu volgt de terugwedstrijd tegen Vasas Boedapest”, weet de kapitein van VDK Gent. “We gaan deze match niet koppelen aan een resultaat. We willen natuurlijk winnen, maar we willen vooral tonen wat VDK Gent echt is. Wie we in werkelijkheid zijn. Blijkt op het einde dat de Hongaarse kampioenen beter zijn, dan is dat zo. Maar we gaan ons niet zo maar gewonnen geven. We willen veel beter volleybal laten zien, in vergelijking met de heenwedstrijd. Deze keer wel Champions League niveau etaleren, want dat deden we vorige week te weinig.”

“Zaterdag starten we het weekend thuis tegen Amigos Zoersel”, verduidelijkt de aanvalster. “Het wordt een bekerwedstrijd met een speciaal tintje, want Nico De Clerck is trainer-coach bij de Kempense club en zijn dochter Eline speelt bij ons als libero. We hechten veel waarde aan de ‘Belgian Cup’. Deze match tegen de ploeg uit tweede nationale is sowieso belangrijk. De dag daarna is er de supercup. Tijdens een volleybaljaar kan men maar drie prijzen winnen. De titel, de beker en de supercup. En het is een strijd tegen de streekgenoten uit Oudegem, dat maakt het allemaal interessanter.”

