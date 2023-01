Kapitein Kevin De Wannemaeker wil Ninove eind dit seizoen in schoonheid verlaten: “Komende twee duels zijn enorm belangrijk”

voetbal eerste nationaleHet punt dat KVK Ninove vorig weekend sprokkelde op het veld van Thes Sport was een stevige opsteker. Met de komst van Dessel naar De Kloppers zaterdagavond kijken de groenhemden een rechtstreekse concurrent in de strijd om het behoud in de ogen. Bovendien hebben de Kempenaars na de verloren heenmatch nog een rekening open staan bij Ninove en zijn ze bij Dessel het doelpunt van Romero in de slotminuut van die match nog niet vergeten. Ingrediënten genoeg dus voor een meer dan geladen degradatieduel.

Ninove won dit seizoen nog maar één keer voor eigen volk en dat is inmiddels al meer dan vier maanden geleden. Logisch dat de Ninoofse supporters verlangen naar een thuiszege. “En die driepunter verdienen ze ook”, onderstreept de Ninoofse kapitein Kevin De Wannemaeker. “We staan voor twee belangrijke thuisduels op rij. In de heenmatch pakten we op Dessel de drie punten, maar ik denk dat ze daar het doelpunt van Romero, die op zijn knieën de bal in doel kopte in de slotminuut, nog niet vergeten zijn. We gaan ons aan een geprikkelde tegenstrever mogen verwachten die zich tijdens de winterstop ook versterkt heeft.”

Nadat hij de voorbije maanden meer en meer zijn basisplaats verloor en soms zelfs naast de selectie viel, liet De Wannemaeker voor de jaarwisseling even zijn hart spreken. “En dat deed me toch wel deugd. Ik had ook een goed gesprek met de coach en beide partijen hadden begrip voor elkaar. Maar ik ben verder blijven trainen. Al moet ik toegeven dat het niet altijd met hetzelfde spelplezier als de voorbije jaren was. Ik kreeg dan tegen Heist en vorige week op Thes Sport mijn kans en ik heb die met beide handen gegrepen. Voor het eerst sinds lang zijn we erin geslaagd nog eens de nul te houden en dat voelt gewoon als een enorme opsteker aan.”

Stap terug

Eind dit seizoen zet de bijna 36-jarige verdediger een stevige stap terug door bij eersteprovincialer Borsbeke aan de slag te gaan. “Ik had aanbiedingen op zak uit tweede en derde nationale, maar ik koos ervoor om drie stappen terug te zetten. Ik wil opnieuw ten volle dat spelplezier ervaren en ben er zeker van dat dit bij de Zebra’s gaat lukken. Bovendien is eerste provinciale best nog een goed niveau. Alleen de terreinen gaan wellicht wat minder zijn”, aldus De Wannemaeker.