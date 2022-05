Kapitein Joren Loockx en VK Linden beginnen interprovinciale eindronde met een thuismatch tegen reeksgenoot KFC Wambeek Ternat: “We gaan het beste van onszelf geven”

Kapitein Joren Loockx daarentegen kijkt ernaar uit. “Ik ben er eigenlijk supercontent mee”, klinkt het. “In de eerste plaats vooral omdat we thuis spelen. Dat is toch altijd net iets aangenamer voetballen. Het is de eerste keer dat VK Linden mag deelnemen aan de interprovinciale eindronde, dus het wordt een leuke beleving. Zowel voor het bestuur als voor de supporters. We gaan er een mooie middag van maken.”

Open strijd

Vat dat de eigen ambities voor de barrages een beetje samen? “Het heeft geen zin om daar nu al uitspraken over te doen”, meent Loockx. “Om te promoveren, zullen we sowieso drie matchen moeten winnen. Dat zou zot zijn, maar met VK Linden weet je nooit. In het seizoen 2019-2020 zijn we tot ieders verbazing kampioen geworden. Het avontuur in derde klasse was nadien niet meteen een succes, maar goed. We hebben het toen toch ook niet laten liggen. Van de ploeg die destijds de steile opmars van derde provinciale naar nationale meegemaakt heeft, blijven intussen alleen Dieter Hannes, Bart Bevernage en ikzelf over, dus het valt nog moeilijk te vergelijken. Maar deze groep is minstens even enthousiast. De promotie is hier zeker geen must, maar we gaan toch het beste van onszelf geven.” Aftrap zondag om 16 uur.