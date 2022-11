Kapitein Jordie Briels over de iets mindere periode van KFC Diest: “Met mooi voetbal alleen gaan we er in deze reeks niet geraken”

“We zitten in een moeilijke periode”, beseft kapitein Jordie Briels. “We wisten dat het een overgangsjaar ging worden, maar we namen toch een behoorlijke start. We lieten een paar mooie resultaten optekenen, maar nu lijkt het even niet meer te lukken. Het 2-2-gelijkspel op Houtvenne was tussendoor zowat het enige lichtpuntje. Thuis tegen Geel gaven we het weg in de eerste twintig minuten en zaterdag in Wellen hadden we eigenlijk moeten winnen, maar zijn we er weer niet in geslaagd om de drie punten over de streep te trekken. Dat is best wel frustrerend. Zeker voor mijzelf, want ik heb de voorbije jaren veel wedstrijden gewonnen met KC Diest. Dit is dus even wennen.”

Zone van de waarheid

Echt verrassend is het misschien wel niet, gezien de omstandigheden waarin de club aan het seizoen moest beginnen. Botst het huidige team stilaan op zijn limieten? “We hebben een vrij grote kern”, stelt Briels vast, “maar er zijn inderdaad weinig jongens die ervaring hebben op dit niveau. Of we een echte afwerker missen? Misschien wel, maar daar alleen ligt het niet aan. We brengen best wel mooi voetbal. Qua combinaties die we op de mat leggen, vind ik ons soms zelfs een van de betere ploegen. Dat horen we ook van de tegenstanders. Alleen stopt het telkens in de zone van de waarheid. We geraken niet voor de goal, dus het is zeker niet alleen de schuld van de aanvallers. Voetbal is en blijft nog altijd een teamsport.”

Twee tandjes bijzetten

Komende zaterdag thuis tegen staartploeg Pelt is het dus stilaan van te moeten. “Na vijf matchen op rij zonder winst, hebben we dringend nog eens een overwinning nodig”, besluit Briels. “De manier waarop is nu even niet belangrijk. In deze reeks wordt er duidelijk meer gevraagd dan alleen goed voetbal brengen. De duels moeten aangegaan worden en soms mag het ook al eens wat zakelijker aangepakt worden. Want het zijn alleen de punten die tellen. Pelt staat nu wel onderaan, maar dat gaat het er zeker niet gemakkelijker op maken. We zullen het iets volwassener moeten aanpakken. Er zullen niet één, maar twee tandjes bijgezet moeten worden.”

