Kapitein Ben Santermans (KFC Diest) voor de trip naar Pelt: “Als alle factoren goed zitten, zijn wij een moeilijk te kloppen ploeg”

Een snelle blik op de rangschikking zegt genoeg: KFC Diest trekt zaterdagavond naar het Limburgse Pelt, de nummer twee in de stand met vijf punten voorsprong. Naaste achtervolger Lille United volgt slechts op één punt, maar moet wel naar Betekom. Er zijn dus mogelijkheden.

“Deze reeks zit elke week vol met verrassingen”, stelt aanvoerder Ben Santermans vast. “Iedere ploeg kan van elkaar winnen, of verliezen. Het heeft dus geen zin om op dit moment al te beginnen rekenen. Ons doel is sowieso om die derde plaats te bemachtigen en we hebben nog vijf matchen om dat te realiseren.”

Met vertrouwen

“De trip naar Pelt wordt inderdaad héél belangrijk”, beseft Santermans. “Dat weten we allemaal. Op Racing Mechelen was het onlangs erop of eronder. Toen lukte het nét niet, maar ik heb het gevoel dat er daar toen een zekere druk van de schouders gevallen is. We hebben nadien een goeie reactie getoond met die 5-0-winst tegen Berlaar-Heikant. Dat vertrouwen nemen we zaterdag mee naar Pelt. Die match wordt ook weer een momentopname. Pelt heeft bij het begin van het seizoen de ambitie uitgesproken om te promoveren, dus de druk ligt bij hen. Je mag niet vergeten dat KFC Diest nog altijd uit eerste provinciale komt. Wij wíllen graag promoveren. Dat is een heel andere insteek, die misschien wel eens in ons voordeel zou kunnen spelen. Die 0-3-nederlaag uit de heenmatch speelt bovendien nog mee in het achterhoofd. Pelt scoorde toen zowat uit elke kans die het kreeg. Dat moeten we nu dus zien te vermijden.”

Moneytime

Mogen we de situatie redelijk verbazingwekkend noemen? Op papier lijkt het huidige KFC Diest misschien niet meteen klaar te zijn voor de promotie, maar jullie strijden toch nog mee voor de prijzen. En, het team lijkt intussen ook weer de nodige schwung gevonden te hebben om een eindrondeticket af te dwingen.

“Een dikke pluim voor alles en iedereen hiervoor”, klinkt het. “Wat het bestuur en de technische staf hier op korte tijd neergezet heeft, is knap. Ons doel bij het begin van het seizoen was zo snel mogelijk het behoud af te dwingen en dan een rustige plaats in de linkerkolom zien te bemachtigen. Dat is alvast gelukt. Die zeven overwinningen op rij hebben de verwachtingen in het begin van het seizoen misschien wel wat te hoog gelegd. We wisten dat er ooit wel eens een terugval ging komen, maar in deze reeks heeft elke ploeg blijkbaar wel eens een goede en een mindere goede periode gekend. Wij hebben altijd regelmaat gehad en daarom doen wij nu nog altijd mee.”

“De situatie is duidelijk”, besluit Santermans. “Nu is het moneytime. We hebben de nodige kwaliteiten en de goesting in de groep is groot. Als alle factoren goed zitten, zijn we een heel moeilijk te kloppen ploeg en dat gaan we de komende weken ook nog zien te bewijzen.”