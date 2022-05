Kapitein Ben Santermans (KFC Diest) na pijnlijke uitschakeling op veld KM Torhout (5-0): “Smaakt zuur, maar we onthouden vooral het positieve”

Het was een verre trip richting West-Vlaanderen, waar de Diestse boeken jammer genoeg al na twintig minuten dicht mochten. “Die zware cijfers geven een vertekend beeld”, meent kapitein Ben Santermans. “Het was in één wedstrijd te doen. Dan weet je dat er van alles kan gebeuren. Ook Torhout liet de bal weer aan ons. Wij hadden het betere van het spel, maar uiteindelijk hebben een paar individuele fouten ons genekt. Zo keken we na ruim twintig minuten al tegen een 2-0-achterstand aan. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt om nog terug te keren. Als het dan tien minuten later zelfs nog 3-0 wordt, is het over en uit.”

“Na de rust hebben we alles nog gegeven, maar de aansluitingstreffer lukte niet. Er waren tussendoor nog wat discussies en een paar opstootjes, maar dat is logisch als er iets op het spel staat. Of het de match te veel was? Nee, dat denk ik niet. Na die 2-1-nederlaag vorige week in Lille zijn er misschien wel wat veren gebroken. Het is dáár dat we de promotie laten liggen hebben. Toen dinsdag het bericht kwam dat we nog naar Torhout moesten, hebben we iedereen terug proberen op te lappen. En ik zeg het nogmaals: het spel was zeker niet slecht, maar het waren die paar foutjes die ons de das omgedaan hebben. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal.”

Hard gewerkt

“Het is jammer dat we er op deze manier uitgegaan zijn”, besluit Santermans. “Zeker voor iedereen die KFC Diest een warm hart toedraagt. Dit smaakt nu even heel zuur, maar ik onthoud toch vooral het positieve. Onze doelstelling was om dit seizoen rustig mee te draaien in de linkerkolom, We zijn uiteindelijk als derde geëindigd in een heel moeilijke reeks en we hebben een eindrondeticket bemachtigd. Dan vind ik dat we het er toch niet zo slecht vanaf gebracht hebben. Chapeau voor het bestuur en coach Michiel Doino. Hun harde werk heeft ons naar dit succes geleid. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een lange campagne geweest. Dinsdag komen we allemaal nog eens samen en dan volgt een periode van welverdiende rust. Om dan het komende seizoen opnieuw met dezelfde gezonde ambitie aan te vatten.”

Torhout: Dutoit, Taillieu, Ballegeer, Oumedjeber, Margo (71' Puskàs), Pyck, Vandewiele, Andries (80' Hollevoet), Desitter, Vermeulen, Timmerman (84' Tanghe).

Diest: Rosala, Jaspers ( ), Santermans, Antonio Stankov, Goulding, Thijskens, Briels, Erciyas, Habarugira, Matuta (84' Kabongo Lenge), Van Geet (82' Aburiala).

Doelpunten: 12' Margo (1-0), 22' Timmerman (2-0), 35', 64' en 70' Andries (3-0, 4-0 en 5-0).

Geel: Matuta, Vandewiele, Habarugira, Rosala, Kabongo Lenge.

Rood: 75' Habarugira (D, 2x geel).

