Kapitein Ben Santermans en Lierse oefenen tegen Anderlecht B: “We blijven geloven dat het na de winterstop kan keren”

Voetbal 1BVoor Lierse zit de winterstop er sinds enkele dagen op. De voorlaatste in 1B is opnieuw volop aan het trainen en oefent zaterdagmiddag tegen (de beloften van) Anderlecht. “Of we nog in het behoud geloven? In het voetbal kan de situatie snel keren”, pept Lierses kapitein Ben Santermans zichzelf en zijn ploegmaats op.

Als er één ploeg in 1B de winterbreak goed kon gebruiken, dan was het wel Lierse. De Pallieters kregen in de laatste maanden van 2020 heel wat sportieve tikken te verwerken en gaan 2021 in met elf punten achterstand op een veilige plaats.

“De onderbreking heeft ons deugd gedaan”, vertelt Ben Santermans. “We hebben de eerste vijftien matchen van het seizoen rustig kunnen laten bezinken en op de dag van de hervatting zag ik een gretige groep. Iedereen is trouwens sowieso altijd positief gebleven. De wil om te blijven terugvechten is aanwezig: dat is de sterkte van deze kern. Wij blijven ook hopen op en geloven in een goede afloop. In de eerste seizoenshelft waren er matchen dat het eens wat minder was, maar soms zat het gewoon ook tegen. Op een dag moet het geluk toch eens gaan keren. En dan kan het snel gaan in het voetbal.”

Beter gewapend

De strijdvaardigheid siert Santermans en co. Ook het Lierse bestuur weigert zich zomaar neer te leggen bij een degradatie. Geel-zwart trok met middenvelder Tibeau Swinnen en linksback Brent Laes immers nog twee bijkomende krachten aan. “Die jongens hebben zich meteen prima geïntegreerd en ze lieten op training al zien dat ze iets in hun mars hebben”, geeft Ben Santermans aan. “Zo is onze smalle kern wat ruimer geworden, wat alleen maar positief is. Verder sloten Jellert Van Landschoot, Simon Vermeiren en Ayyoub Allach in december terug aan na langdurige blessures. In zekere zin zijn dat ook inkomende transfers. Zo gaan we beter gewapend de tweede seizoenshelft tegemoet.”

De eerste trainingsweek van 2021 wordt afgesloten met een oefenduel tegen de tweede ploeg van Anderlecht (achter de gesloten deuren van het Vanderpoortenstadion). “Het is altijd leuk om tegen Anderlecht te mogen spelen, al zullen zij voornamelijk met hun beloften aantreden”, besluit Ben Santermans. “Op zich is dat de ideale voorbereiding op onze eerste competitiematch van het kalenderjaar. Dan wacht ons met Club Brugge B een gelijkaardige tegenstander. Hopelijk kunnen we dit weekend alvast wat ritme en vertrouwen opdoen.”