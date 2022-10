Kapitein Bart Bevernage hoopt met VK Linden de positieve lijn door te trekken tegen kopploeg Fenixx: “We moeten het vertrouwen zien terug te vinden”

“We hebben onze start inderdaad serieus gemist”, beseft ook kapitein Bart Bevernage. “We hadden nochtans een sterke voorbereiding achter de rug, maar het is nog maar eens gebleken dat dat geen garantie is. Eens de competitie begon, draaide het plots niet meer. De sfeer in de groep is altijd goed gebleven, maar hoe langer het bleef duren, hoe sneller de kopjes naar beneden gingen bij een tegenslag. Het zat ons een tijdje tegen, maar nu is er dus eindelijk beterschap merkbaar. In Veltem was onze tweede helft nog iets minder. Tegen Melsbroek had het bij de rust al 3-0 moeten staan, maar uiteindelijk hebben we alles toch onder controle kunnen houden. Het gaat dus weer in stijgende lijn, maar het is niet omdat we zes op zes gehaald hebben, dat we ineens vertrokken zijn.”

Tegenstander Fenixx

Fenixx is een fusieclub tussen FC Beigem en KFC Borght-Humbeek. Wat is erover geweten? “Dat ze het heel goed doen momenteel”, lacht Bevernage. “Ik vond Borght vorig seizoen al een te duchten tegenstander en ze zullen zich door die fusie nog wel verder versterkt hebben. Als je in deze reeks tweede staat, heb je ongetwijfeld een goeie ploeg. Als we er een punt kunnen gaan pakken, zou het in principe al niet slecht zijn. Maar gezien de situatie waar we in zitten, zouden we zondag eigenlijk weer voor de volle buit moeten gaan. Met een paar punten meer hadden we iets relaxter naar Fenixx kunnen trekken. Nu is er toch wel wat druk op de ketel. Als we onderaan willen weggeraken, zal er nog veel gewonnen moeten worden.”

Periodesysteem

Het periodesysteem biedt natuurlijk wel mogelijkheden. Er is nog altijd niets verloren voor VK Linden. “Inderdaad. Het is een beetje zoals vorig seizoen, toen we op het einde ook nog de eindronde haalden. Die doelstelling moeten we ook nu voor ogen houden. In principe hebben we nu zelfs meer kwaliteit rondlopen en ook onze kern is breder geworden. Maar dat wil niks zeggen. Zeker niet in eerste provinciale, waar je geen enkele match zomaar met de vingers in de neus kunt winnen. Hier moet je elke week opnieuw vol aan de bak. Het zal voor ons nu vooral een kwestie zijn van het vertrouwen terug te vinden en ons eigen voetbal te blijven brengen. Hopelijk komen de resultaten dan vanzelf terug.”

Boegbeeld Bart Bevernage (32) is intussen al aan zijn zevende seizoen bezig bij VK Linden. Dat zie je niet vaak meer in het huidige voetbal? “Ik heb in mijn leven nog maar bij twee clubs gespeeld”, klinkt het. “Van mijn jeugd tot in de eerste ploeg bij Lovenjoel en nu zit ik dus al geruime tijd bij Linden. Twee familiale clubs waar het fijn vertoeven is, dus ik zie geen enkele reden om te veranderen.”