Kapitein Arnaud De Greef (Voorde-Appelterre) moet door zure gele kaart topper tegen Overijse missen: “Dit is balen”

Voorde-Appelterre zakt met een magere één op zes zaterdagavond af naar Overijse. Terwijl de thuisploeg op volle sterkte zal kunnen aantreden in de kraker van deze speeldag is dat bij de fusieclub een heel ander verhaal. Centrale verdediger Mo Allachi liep in de opwarming van de match tegen Drongen een spierscheur van één centimeter op waardoor hij haast zeker ook de wedstrijd tegen Overijse mist. Arnaud De Greef incasseerde dubbel geel en Mathijs Dumortier pakte zijn derde gele kaart, waardoor twee andere centrale verdedigers op het strafbankje zitten.

Voor kapitein De Greef is het bitter om de topper op Overijse te missen door een zure gele kaart. “Ik kende tegen Drongen echt mijn dagje niet. Ik miste een strafschop en veroorzaakte dan nog zelf eentje door een ongelukkig aangeschoten bal in de zestienmeter. Die bal ging tot in Ninove gevlogen zijn, maar ik kreeg hem wel tegen mijn arm. Met die strafschop kon ik nog leven, dat je daar echter een tweede geel voor krijgt, is toch een brug te ver. Maar ja, regels zijn regels zeker. Ook al is het frustrerend”, aldus De Greef.

De voormalige voetbalprof voelde afgelopen week op training een grote honger bij zijn ploegmakkers. Hij zal zaterdag hun vurigste supporter zijn. “Het is al een heel seizoen een intense strijd tussen Overijse en ons. Eén van die twee ploegen wordt de verdiende kampioen. Beslissend is het zaterdag niet, maar er kan toch een belangrijk kloofje ontstaan. Ik voel stilaan toch die drang om te promoveren bij onze club. Dit elftal zou trouwens niet misstaan in tweede nationale”, meent De Greef.

Naar het buitenland

De kans dat de Voordse kapitein volgend seizoen nog aan boord is bij zijn club is relatief klein. “Maar beslist is het nog niet. Er ligt in Duitsland een nieuwe professionele buitenkans op me te wachten, waardoor een combinatie met voetbal niet meer mogelijk zal zijn. Ten vroegste eind maart zal ik pas weten of de deal helemaal rond geraakt. Springt het toch nog af, dan sluit ik een verlengd verblijf hier niet uit”, aldus de Brusselaar.

