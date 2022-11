Kapitein Arnaud De Greef kan zondag met Voorde-Appelterre periodetitel pakken: “Het zou een bekroning zijn voor het harde werk”

“Ik heb in die eerste maand van de voorbereiding bijzonder hard gewerkt om er fysiek te staan en ging ook vaak naar de kiné, omdat ik er alles wou aan doen om mezelf klaar te stomen. Ik heb tegen de club steeds gezegd dat mijn gezondheid op de eerste plaats staat en dat ik bij last opnieuw zou stoppen, maar tot nu toe draait het echt heel goed. Ik ben ook in een fantastische club terechtgekomen met een toffe entourage. Ik voel me hier echt goed in mijn vel”, geeft de voormalige speler van Anderlecht, Eendracht Aalst en Deinze aan.

Hoog mikken

Met al zijn ervaring had De Greef in de voorbereiding al door dat er iets moois aan het bloeien was op Voorde-Appelterre. “Je voelde de ploeg groeien in de voorbereiding. De snelle bekeruitschakeling zette ons met de voetjes op de grond en nadien hebben we hard gewerkt om er tegen de start van de competitie te staan. Daarin zijn we perfect gelukt. Dat we zondag de periodetitel zouden kunnen pakken, zou een mooie bekroning zijn voor dat harde werk, maar geloof me, ook Overijse is hierop gebrand. Zij zullen er op Anzegem vol voor gaan. Maar laat ons maar gewoon naar onszelf kijken en winnen tegen Wielsbeke. Het andere resultaat vernemen we na de match wel. En waarom zouden we niet durven verder kijken dan een periodetitel? Ik heb als sportman geleerd om zo hoog mogelijk te mikken en de kansen te grijpen als ze zich aandienen. Wie weet kan dat ook bij Voorde-Appelterre”, besluit De Greef.