Kans op EK vergroot voor Nina Hespel na verbeteren persoonlijk record

AtletiekMeer dan 1.900 deelnemers daagden op voor de IFAM in Oordegem en daardoor kwamen een aantal afstandslopers pas ruim na middernacht aan de beurt. Gelukkig mocht Nina Hespel eerder aan het werk op de piste en wist ze haar persoonlijke besttijd op de 400m horden te verbeteren naar 56.91. Daarmee dook ze voor het eerst onder de 57 seconden en stijgen haar kansen om het EK in München te halen.

Nina Hespel werd vierde in de tweede reeks met haar nieuw persoonlijk record van 56.91 en negende in de totaalstand van de 400m horden. Ze mocht later ook nog deelnemen aan de 4x400m met het Belgisch B-team, net als Pauline Couckuyt, de nationale recordhoudster op de 400m horden. Dat leverde niet zo’n gunstig resultaat op, want het team bleef steken op 3.41.07. Daarmee gaven ze iets meer dan zes seconden toe aan het A-team met onder meer Hanne Claes, haar clubgenote bij DCLA.

Diezelfde Hanne Claes had de voorbije weken ook wat last van blessures en beperkte zich tot de aflossing 4x400m. Daarin kreeg ze Naomi Van den Broeck, de steeds snellere Helga Ponette en Camille Laus als medeloopsters. Het nationaal viertal finishte na een duel met Ierland in 3.34.93, een best aardige chrono.

Camille Laus had voordien al een uitstekende 400m vlak gelopen in 51.99, maar dat volstond nog niet voor een individuele selectie. Voor het EK wordt 51.70 geëist en voor het WK in de States zelfs 51.35. “Het seizoen is gelukkig nog lang, zodat ik verschillende kansen hoop te krijgen. Zo liep ik vorige week in het Spaanse Huelva naar 51.77 en dat komt stilaan in de buurt van mijn beste ooit. Dat staat op 51.54”, wist Camille Laus, nu bij OEH aangesloten.

Ook Philip Milanov komt stilaan weer op dreef. Hij won het discuswerpen met een aardige 63,74m. Dylan Borlée spurtte in de 200m naar 21.08.

Naar EK scholieren

De jonge Noor Koekelkoren slaagde er van haar kant in zich op de 100m horden te kwalificeren voor het EK scholieren (U18) in Jeruzalem en dat op de 100m horden. De atlete van DCLA trok daarvoor richting het Nederlandse Gorinchem en spurtte er naar 13.60 met een net toegelaten meewind van 1,9m/s. De limiet voor het EK bedraagt 13.76 en eerder had ook de Oost-Vlaamse Camille Sonneville daaraan voldaan met 13.75 in Lokeren.

