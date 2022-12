Kangoeroes verlaat Europa met nederlaag, zondag topper in Aalst. Loubry: “We mogen trots zijn op onze campagne”

De laatste groepswedstrijd in poule E van de FIBA Europe Cup was er eentje met belang. Bij een Mechelse winst van 26 punten of meer was de kwalificatie voor de tweede ronde een feit. Voor het Roemeense CSM Oradea stond de groepswinst op het spel. Vervroegde sinterklaascadeaus werden er niet uitgedeeld in De Schalk. Kangoeroes bleek niet in staat om de Roemenen onder de duim te houden. Aan het eerste quarter (17-21) werd duidelijk dat een stunt niet in de maak was, ondanks de goede bedoelingen van het duo Fobbs -Aririguzoh.