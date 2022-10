Kangoeroes ongeslagen in Europa na stunt tegen Cholet. Coach Michiels: “Ik hoop dat Domien en Wen nog lang blijven spelen”

Wie er woensdag niet bij was of zijn You Tube-kanaal niet had aangezet, heeft wat gemist. Een avond plezier met een vleugje nostalgie. De term ‘thuisnadeel’ ging niet op. Spelers en supporters lieten sporthal De Schalk nog eens daveren als vanouds. Of Cholet Mechelen onderschat heeft, hebben we het gissen naar. De enige Franse journalist op de perstribune en twee moedige supporters waren er voor de wedstrijd vrij gerust in: “Cholet is een klasse sterker, dit komt goed.”

Het Franse chauvinisme... Na de wedstrijd moeten de bezoekers zich afgevraagd hebben hoe Domien Loubry aan 29 punten en zeven assists geraakte. Het lijkt erop of de Antwerpenaar echt zijn derde jeugd gevonden heeft. “Ik wil niet alleen Domien in de verf zetten, maar ook Wen”, klonk coach Kristof Michiels lovend na de wedstrijd. “Mijn twee veteranen speelden een sterke wedstrijd. Zeker Domien. Ik hoop voor het Belgisch basketbal dat ze nog lang op onze velden te bewonderen zijn.”

Feit is dat Mechelen snel in zijn kansen ging geloven. Zeker na de 67-61-tussenstand zag het er bijzonder goed uit. Een momentum dat door een sterke Perry Ellis (27p) werd gebroken. Een 0-16-sprint leidde Cholet naar 67-77, vier minuten voor tijd. Een sterk coachende Michiels bleef zijn troepen aanvuren: “Toen we halfweg vijf punten achter stonden, heb ik gevraagd om te blijven gaan. Ook na het dipje op het einde zijn ze blijven vechten.”

Kangoeroes dacht niet aan opgeven en leefde weer na de vierde bom van een secure Foerts. Pallinckx kwam hem vergezellen. In een zinderende slotminuut had Domien Loubry het laatste woord. Zijn zoveelste step-back. De Schalk explodeerde na het winnende shot. “Hier mogen we fier op zijn”, zei Domien Loubry. “Voor ons is dit een belangrijke overwinning, hier kunnen we verder op bouwen. Als we uptempo-basketbal kunnen brengen, zijn we gevaarlijk en op ons best”, aldus Loubry.

Antwerp Giants

Zaterdag moet Mechelen zijn focus verleggen naar de BNXT League. Een één op vier in de competitie zou na de Europese stunt zuur smaken. En het wordt geen gemakkelijke: Antwerp Giants zakt naar de Winketkaai af. Kangoeroes mag niet in de val lopen en denken dat het weer vanzelf gaat. Het eergevoel van Giants is nog niet hersteld na vorig seizoen. DeAndre Davis blijft een vraagteken. De Amerikaan werd woensdag langs de kant gehouden met een (lichte) knieblessure. Een onderzoek moet uitwijzen of hij speelklaar geraakt.

