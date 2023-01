Kangoeroes Mechelen werkt zich in nesten na tweede verlies op rij: “Dit kan gebeuren”

Kangoeroes kon de achtervolging beginnen inzetten. Op gelijke hoogte komen lukte nog wel (30-30). Wen Mukubu hervond zijn energie, maar kreeg zijn ploeg ook niet uit het slop. Verdedigend liep de thuisploeg op flanellen benen. Wat zou Kristof Michiels zonder Brian Fobbs zijn geweest ? Drieëndertig punten. “Fobbs was vandaag een eenmansploeg”, was de mening van de Mechelse coach. Kangoeroes teerde op zijn top Amerikaan, bij Aalst kwam het gevaar uit meerdere handen. Vier keer bracht Mechelen de score in evenwicht: 30-30, 55-55, 63-63 ,78-78. Eén keer had het de leiding, 83-82 via Foerts. ‘Vier seconden stonden we maar aan de leiding’” zei coach Kristof Michiels. “Hadden we gewonnen, dan had de zege gestolen geweest. Ik had nooit het gevoel dat we deze wedstrijd konden winnen, we zijn op onze waarde geklopt. Basketbal is een ploegsport. Fobbs alleen kan het ook niet.”