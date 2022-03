Kangoeroes Mechelen werft Amerikaanse Dominique Wilson aan

Volleybal EML Liga Jan Martinez plaatst zich met Maaseik voor Champions Final Four: “Groeien naar ons beste niveau”

Greenyard Maaseik heeft zich zoals verwacht geplaatst voor de Champions Final Four. De Maaseikenaars nemen het daarin op tegen Roeselare, Menen en Aalst of Leuven. Maaseik had woensdag genoeg aan winst tegen Gent, maar dat liep niet altijd even vlot. “We speelden makkelijk naar 2-0. Altijd gevaarlijk want dan loop je het risico dat de aandacht verzwakt. Gent heeft daar gebruik van gemaakt, maar in set vier hebben we orde op zaken gesteld”, vertelt Jan Martinez.

11:16