Kangoeroes Mechelen voor het tweede jaar op rij naar Elite Gold: "Deze zege dragen we op aan Brian Fobbs"

BASKETBAL BNXT LEAGUEKangoeroes Mechelen heeft zich verzekerd voor een plekje bij de laatste vijf, het mag naar Elite Gold. Na vrijdag wist Kangoeroes waaraan en waaraf: winnen in Bergen. Een opdracht die tot een goede einde werd gebracht: 67-80. De aankondiging voor een vervanger van Fobbs is een kwestie van uren.

Het moeilijkste ligt achter de rug. Kangoeroes wist zich zaterdag te plaatsen voor de Elite Gold, en dat voor het tweede seizoen op rij. Het bevestigt zo zijn topseizoen 2021-2022. In Bergen omzeilde het zijn laatste obstakel. Voor de thuisploeg was het de wedstrijd van de laatste kans. Bergen had niets in te brengen tegen dit Kangoeroes. Een oververdiende overwining. De Walen zijn lang niet meer de ploeg van weleer. De glans is verbleekt.

Jo Van Buggenhout stond voor het eerst zijn carrière in de basis van een BNXT-game. Zijn opdracht: spelverdeler Charles Moore het leven zuur maken. Tien minuten gaven Moore en Bergen blijk van competitiviteit. Halfweg het tweede quarter gooide coach Michiels Luka Kotrulja op het veld, een eerste momentum. Het zal de shooting-forward ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Veel speelplezier heeft hij nog niet gekend. Het begin van een nieuwe start? De werkelijke uitblinker luisterde naar de naam ‘Team’. Mechelen stroopte de mouwen op, het beperkte Bergen tot 67 punten. Bij 40-55 - driepunter van Loubry - zat Mechelen op rozen. Na de twintiger (49-69) ging de riem eraf. Kwalificatie binnen. De geest van Brian Fobbs hing veertig minuten over de wedstrijd. Coach en spelers wilden hun getroffen Amerikaan al te graag een dienst bewijzen.

“Deze zege dragen we op aan Brian Fobbs”, bevestigt coach Kristof Michiels. “Hem vervangen is onmogelijk, we wilden het als team doen. Na de overwinning van Limburg tegen Leuven wisten we wat er op het spel stond. Het belang was groot. Ik zag de anciens weer hun rol spelen, maar ook de jonge gasten deden hun deel van het werk.”

Richmond Aririguzoh stak er met 22 punten en zeven rebounds bovenuit. Na de openingsdunk was de Amerikaan niet meer te houden.

Bevestiging

Voor het tweede seizoen op rij weet Kangoeroes zich te plaatsen voor Elite Gold. De eerste en voornaamste doelstelling is al bereikt. ““We staan er toch weer. Bevestigen was dit seizoen onze ambitie. Met deze kwalificatie is de eerste doelstelling bereikt. Nog drie wedstrijden zijn er te gaan in de reguliere competitie. Die bekijken we wedstrijd per wedstrijd”, aldus de Coach van het Jaar.

Vervanger Fobbs

De club blijft naarstig werk maken voor een vervanger van Fobbs. Verschillende namen circuleren. Jordan Harris maakt de grootste kans. De linkshandige Amerikaan staat bovenaan de shortlist. Zijn aankondiging is een kwestie van uren. Harris speelde voordien in Schotland en Polen. Een atletische speler die op de twee én één-positie kan uitgespeeld worden.

