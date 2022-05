Kangoeroes Mechelen voor het eerst in de geschiedenis naar de finale: “Laat ons hier eerst van genieten”

Young of Stephens ? Allen of Loubry ? Spelen op Nationale Lotterij is dezer dagen gemakkelijker dan een wedstrijd tussen Leuven en Mechelen voorspellen. “Deze serie verdient een vijfde match”, zei Kristof Michiels na maandag. Dat deze halve finales op een vijfklapper gingen uitdraaien, is geen toeval. Een survivaltocht werd aangekondigd, zo geschiedde. Hoe het ook afloopt: Kangoeroes en Leuven mogen met opgeheven hoofd op deze campagne terugblikken. Frisse benen is in dit eindstadium een misplaats begrip. Vooral aan de Leuvense kant voelt het tandvlees niet meer vast aan. Het mentale slopingswerk ging woensdag onverminderd verder.

Geen verrassingen in de starting-five. Allen en Young begonnen aan hun wedstrijd zoals ze die maandag geëindigd waren. Buitengewoon. Mechelen stond snel 4-11 achter. Domien Loubry mocht het gaan oplossen. Een teken aan de wand na vijf minuten wedstrijd? Bij de thuisploeg één man: Myles Stephens. Hij hield Kangoeroes recht: 26-28. De Amerikaan, 17 punten halfweg, loodste op zijn eentje Mechelen een eerste keer naar de leiding: 35-32. “Dit is een speciale wedstrijd. Dan moet je als speler een extra inspanning leveren”, zei Stephens over zijn eerste helft. Mechelen leidde aan de rust na vrijworpen van Van Buggehout. Op een thriller stevenden we af. Hoe kan het anders. Met twee spelers in een hoofdrol: Allen en Stephens - een match in de match. Scoren werd een hele opgave in het laatste kwart.

Jonkies

De partij zat op slot. Tot de jeugd van Mechelen opstond. Eerst Van Buggenhout met zijn belangrijkste driepunter uit zijn jonge carrière : 69-64. “Zenuwen of spanning voelde ik niet. Ik moest gewoon shotten en niet nadenken. Dit is allicht mijn belangrijkste shot ooit”, zei Van Buggenhout over zijn ‘moment de gloire’. Pallinckx maakte het vervolgens af. “Zowel wij als Leuven waren supergemotiveerd. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen.”, aldus Palinckx. Finale binnen. Of deze ‘ best of five’ in de kleren zal blijven hangen, is maar de vraag. Mechelen is tegen Leuven diep moeten gaan. Afwachten of dit zich gaat wreken. De finale is alvast binnen, en dat is op zich een huzarenstukje. Proficiat, Mechelen. Coach Kristof Michiels was uiteraard in de wolken. “Deze wedstrijd is een perfecte weerspiegeling. Heel veel emoties. Mijn bankspelers maken vandaag het verschil”, aldus de coach. “ Met Oostende ben ik nu niet bezig. Ik wil hier eerst van genieten.” Doen.