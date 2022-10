Kangoeroes Mechelen verliest van Oostende na aanvallend vertoon (91-97): “Reactie gekregen die ik wou zien”

Voor een gezellige, zaterdagse basketbalavond was de Mechelse Winketkaai the place to be . Kangoeroes en Oostende lieten zich aanvallend gewillig gaan. Snel en aantrekkelijk spel werd er opgediend. Jammer voor de thuisaanhang dat hun favoriete ploeg met lege handen achter bleef. Opnieuw. Want voor de tweede week op rij geen overwinning voor de Manneblussers. Maar wat een contrast met vorige week. Coach Kristof Michiels klonk niet als een geslagen hond achteraf. “Ik ben fier op de jongens, fier op de reactie. Dit is het Mechelen dat ik wil zien”.

De Coach van het Jaar zag zijn team goed meegaan tegen Oostende. Collectief deze keer. Zeven spelers in de dubbele cijfers spreken voor zich. Lange tijd bleef het in het spoor van de landskampioen. En op het einde weer net niet. Een zoveelste déjà vu. “En op het einde wint Oostende”, echode Michiels vorig seizoen de perszaal in. Toepasselijke woorden na het 91-97 verdict van zaterdag. Voor Larry Thomas was er geen plekje in de basis. De Amerikaan zag vanop de bank zijn maats een goede start nemen. Diezelfde Thomas was diep in de match goed voor 72-72. Een driepunter plus de vrijworp. Alles te herdoen. Drie opeenvolgende balverliezen deden het licht uit. Een cruciale fase die de thuisploeg niet meer te boven kwam. “De coach had voor de wedstrijd gehamerd op de balverliezen”, liet Mukubu verstaan. “Op zich waren we spaarzaam. Elf stuks over heel de wedstrijd is niet dramatisch. Alleen jammer van het moment. Slechter kon niet”, zei Mukubu. De ploegkapitein had een punt. Maar wie thuis 97 punten laat tegenscoren, moet van goede huize zijn om Oostende een hak te zetten.