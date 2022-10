Kangoeroes Mechelen verliest openingsduel bij Brussels : “We zijn beginnen twijfelen”

Een uitwedstrijd waar coach Kristof Michiels niet echt om stond te springen. Een vrees die werd bewaarheid. Mechelen botste in de hoofdstad op een gretig Brussels. Niet dat de Maneblussers in de eerste helft overklast werden. Integendeel. Het had de touwtjes in handen na zijn moeizaam begin. De voorsprong aan de rust was terecht. Na de kampwissel stak het verval de kop op. Tot minuut 25 speelden de bezoekers in blok: 40-49. Vanaf dan ging het alleen maar bergaf. Snel bergaf. Een krasselend Mechelen vergat het hoofd koel te houden toen Brussels agressiever ging verdedigen. Een kapitale fout.

“We zijn gaan beginnen twijfelen”, zei Domien Loubry kort na de match. “We maakten geen stops. Geen tempo en speelden te statisch basketbal. Dit is een wedstrijd die we graag wilden winnen, zeker in een competitie als deze. Volgende week wacht al Oostende.”

In plaats van te hergroeperen, viel de ploeg als los zand uiteen. De organisatie verdween, chaos kwam opsteken. Kangoeroes herstelde nooit van de verschroeiende thuisrun. De laatste vijf minuten van het derde quarter slikte het een 23-4. Weg ploegspel, weg mogelijke zege. Een reactie kwam er nooit. De laatste twee minuten kon het wat milderen. “Mentaal hebben we dit niet goed aangepakt. Ikzelf ben ook beginnen gaan forceren om maar iets te doen endat ligt niet in onze aard”, aldus Loubry.

Fiba Europe Cup

Nu woensdag debuteert Kangoeroes op het Europees toneel. In de Fiba Europe Cup is het terechtgekomen in groep E. Nu de kwalificatierondes afgesloten zijn, zijn de drie tegenstanders gekend. Mechelen opent zijn Europese campagne bij het Bulgaarse BC Rilski Sportist. De Bulgaren steunen vooral op hun Amerikaans trio: Wiggens, Battey en Randolph. Op 19 oktober zakt Cholet af naar de Willebroekse De Schalk. Net zoals Rilski plaatsten ook de Fransen zich via de qualifiers. CSM Oradea uit Roemenië maakt de poule rond. Het competitieverlies uitwissen en terugkeren met een goed gevoel, moet de motivatie zijn.

Programma.

12/10: Rilski – Kangoeroes, 19/10: Kangoeroes – Cholet, 26/10: Oradea – Kangoeroes, 2/11: Kangoeroes – Rilski, 23/11: Cholet – Kangoeroes, 30/11: Kangoeroes – Oredea.

Brussels: Liorente 10, Zylka 22, Hazard 6, Pipiras 4, Tumba 4, Gutenius 6, Tabu-Eboma 12, Ekamba 13, Proleta 4

Kangoeroes: Davis 13, Mukubu 8, Fobbs 15, Thomas 2, Aririguzoh 8, Loubry 11, Van Buggenhout 5, Kotrulja 2, Foerts 9

Quarters: 22-16, 34-39, 63-53, 81-73

