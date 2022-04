Kangoeroes Mechelen trekt goede lijn door en wint van Landstede Hammers (92-84): “Jongeren eerlijke kansen geven werpt vruchten af”

Kangoeroes telt af naar de play-offs, zoveel is duidelijk. Uit voorzorg kregen verschillende spelers een dagje rust voorgeschreven. Zo zaten Myles Stephens en Jonas Foerts in plunje op de bank. Nog voor het einde van het derde kwart zat ook de wedstrijd voor Brodeur erop. De Amerikaan bleef even groggy op het parket liggen na een stevige botsing. Het opende (nog meer) perspectieven voor de ‘ second unit’. Niet alleen de benjamins van de klas – Mennes en Van Buggenhout – werden in de strijd gegooid. Ook Kotrulja en Palinckx mochten hun hartje ophalen. Palinckx (20 ptn, 8 rbs ) lijkt weer helemaal de oude na zijn enkelblessure. En dat Kotrulja met scherp kan schieten, is geen nieuwsfeit meer. De shooting-forward (4/6 driepunters) freewheelde weer zoals we hem kennen van in Leuven. De jonkies namen het deze keer over van de anciens. En dat is bijzonder goed nieuws. De rotatiemogelijkheden van coach Kristof Michiels zijn na zaterdag exceptioneel gestegen. “We gaan het vandaag niet hebben over de spelers die er niét bij waren”, opende coach Michiels zijn terugblik. “Dit is het beste bewijs wanneer je jongeren gedurende het seizoen een eerlijk kans geeft, je ze kan inzetten op de momenten als je ze echt nodig hebt. Hier krijgen jongeren geen spot-minuten. En daar ben ik uitermate fier op. Er waren momenten bij dat we met drie jongens van onder de eenentwintig aan het spelen waren. Voor het seizoen werd er gezegd dat Kangoeroes maar met acht spelers ging of zou spelen. Het tegendeel is geleverd. Onze kern is breder dan men denkt. In de play-offs met een ‘best of five’ gaan we iedereen nodig hebben”, weet Michiels nu al.