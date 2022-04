Kangoeroes Mechelen stoot Castors Braine van de troon door dubbel te pakken

Nog voor het weekend begon werd het eerste feestje al afgetrapt. In een bloedstollende play-offfinale veroverden de vrouwen van coach Arvid Diels na de beker ook de titel in Top Division One Women. Mechelen speelde het klaar om Castors Braine in het hol van de leeuw te kloppen met 68-76. Hartlijders moeten het zich beklaagd hebben dat ze naar het volgestouwde Gaston Reiff sportcomplex waren afgezakt. Zoals we onlangs schreven: suspense gegarandeerd. Het scenario voltrok zich tot op de letter. Met een ruime voorsprong van 24 punten (21-45) stevende Mechelen halfweg recht op de titel af. Zes minuten voor tijd bleef daar niets meer van over (!) en leidde Castors met 64-62. Kangoeroes bevangen door de titelstress. “We hadden dit verwacht, Castors ging alles op alles zetten”, zegt Dominique Wilson over de remonte. “Op het einde zijn we cool gebleven en konden we het afmaken aan de vrijworplijn (21/23). Vrijworpen zijn zo bepalend, dat hebben we in wedstrijd één kunnen vaststellen”. In wedstrijd twee kwam de Amerikaanse minder aan spelen toe. “Ik voelde me daar ongelukkig bij, maar uiteindelijk telt de titel, ik bekijk het groter plaatje”, aldus Wilson.

Fusie

Dat de fusie tussen SKW en Kangoeroes zo’n succesverhaal ging worden, had zelf Luc Katra in zijn stoutste dromen niet verwacht. De voorzitter van Mechelen stierf bijna van de zenuwen in de tribune. Supporters en speelsters lieten na de wedstrijd hun emoties de vrije loop. “Bij SKW was het altijd van net niet, telkens die tweede plaats”, weet Becky Massey. “En nu meteen die dubbel, dit is ‘amazing’”.

Voor coach Arvid Diels werd het zijn tweede landstitel. “De manier hoe deze groep gereageerd heeft is gewoon fantastisch”, vult coach Arivd Diels aan. “We zijn aan het seizoen gestart om mee te spelen voor de prijzen, maar dat is geen garantie. Hier winnen is niet zo simpel als je denkt. Gelukkig zijn we op het einde rustig gebleven”, aldus Diels, die kandidaat nummer één is om Coach van het Jaar te worden.

Ploeg samenhouden

Het aandeel van Ziomara Morrison in de dubbel mag nog eens extra onderstreept worden. De Chileense superster speelde heel het jaar op Euroleague-niveau. Haar vastleggen voor volgend seizoen wordt een hele uitdaging. Morrison weegt zwaar op het budget. “Ik wil nu eerst genieten van deze titel, maar dat ik graag in Mechelen verblijf, is geen geheim”, aldus Morrison. Zelfde verhaal bij de zusjes Massey. “No comment”. Billie en Becky stapten onlangs over naar Max Agency van Lot Wielfaert. Kampioenen zijn nu eenmaal gegeerd. Er staat Kangoeroes een moeilijke oefening te wachten. “We gaan kijken met wat of wie we kunnen verdergaan. De eerste gesprekken zal alvast gevoerd. De volgende dagen zal er meer duidelijkheid zijn”, aldus een overgelukkige Luc Katra.

Volledig scherm Ploegkapitein Laure Resimont heeft zojuist het net afgeknipt. © BELGA

Volledig scherm Het laatste fluitsignaal is een feit, Mechelen door het dolle heen. © BELGA