Kangoeroes Mechelen staat voor cruciale weken: “We zullen ons best moeten doen om de top vijf te halen”

Niet meer dan een weekje kregen spelers en staf om de familiebanden aan te halen. Wel een erg korte winterstop. Nog voor oudjaar liep Kangoeroes een stevige kater op. De laatste competitiewedstrijd van 2022 kreeg het bij Oostende een klets om de oren. Grote ontgoocheling in Mechelen. Het Mechelse spel is al enkele weken minder. Aan de kust kwam dat tegen een ploeg als Oostende onverbiddelijk tot uiting. Zo was er ook de uitschakeling in de Beker van België. Vroeg of laat moest er einde komen aan de reeks overwinningen (zeven op een rij). Coach Kristof Michiels steekt zijn kop niet het zand en ziet het gevaar om de hoek. “Een paar jongens moeten dringend voor de spiegel gaan staan”, trekt de Mechelse coach aan de alarmbel. “Willen we de top vijf halen, dan moet iedereen zijn niveau halen. Anders gaat het niet lukken. We zullen nog goed ons best moeten doen.”