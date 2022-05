Kangoeroes Mechelen snoept thuisvoordeel weer af van Leuven Bears in tweede match van play-offs

Basketbal BNXT LeagueKangoeroes springen nu eenmaal hoger dan beren, maar beren klauwen op hun beurt meer dan kangoeroes. Als kangoeroes in beiden uitblinken, is er iets mis. Het is een synthese van Leuven Bears tegen Kangoeroes Mechelen. Na de tweede match in de halve finale van de play-offs staat het 1-1. Zaterdag volgt de derde match op het programma in Mechelen.

Enkele slordigheden zorgden ervoor dat Kangoeroes Mechelen het tweede duel in Leuven met een 5-10 mocht open. Het dwong coach Casteels tot een time-out na amper drie minuten. Beterschap kwam er niet meteen. Onder de borden mochten de bezoekers in die aanvangsfase een feestje bouwen, terwijl de schutters meteen op de afspraak waren. De Bears sloten het eerste quarter af met een onwaarschijnlijke 10-30! Eén minpunt: Brodeur keek snel tegen zijn derde fout aan. In het tweede quarter kwam de thuisploeg weer enigszins bij zinnen, maar van een remonte was hoegenaamd geen sprake. Rust: 26-44. De tweede helft begon met een driepunter van … Kangoeroes (Stephens). Kon het nog slechter voor Leuven? Zeker. Het trio Stephens-Palinckx-Brodeur zorgde voor een 34-67-score na het derde quarter! Lichtproblemen gooiden nog even roet in het eten, maar de match was gespeeld. Finaal werd het 40-86! Zaterdag zullen de beren opnieuw meer moeten grommen tegen de kangoeroes om de halve finale spannend te houden.

Gemotiveerd

Sportief verantwoordelijke Tony Van den Bosch – ex-Leuven Bears overigens – was niet verrast door de ruime winst van Kangoeroes Mechelen. “Ik wist vooraf al dat we op maandag opnieuw naar Leuven zouden komen. Die vierde match was voor mij een zekerheid. In Mechelen hebben de Bears onze foutjes verstandig afgestraft. We hebben geleerd uit dat duel en ik wist van de eerste minuut dat de hele spelersgroep bijzonder gemotiveerd zou zijn.”

Thuisvoordeel

Domien Loubry zag dat Mechelen een heel ander gelaat toonde dan twee dagen eerder in eigen huis. “We wilden het thuisvoordeel dat we in de eerste match kwijtspeelden absoluut terug in eigen handen krijgen. Vanaf de eerste minuut wisten we wat ons te doen stond. We speelden meteen zeer energiek. Indien het 2-0 was geworden, stonden we meteen met onze rug tegen muur. Kende Leuven een zwakke dag of wij een ontzettend sterke? De waarheid ligt wellicht tussenin. Feit is dat we alles wel opnieuw in eigen handen hebben. Deze groep wil echt naar de finale. Ik maakte het eerder al eens mee met Brussels. Een finale halen geeft toch een fantastisch gevoel.”

Persconferentie

De persconferentie na de match was hilarisch kort. Coach Kristof Michiels gaf aan dat zijn ploeg twee dagen de tijd had gehad om een repliek te vinden en dat het 1-1 stond. Collega Eddy Casteels verloor ondanks de zware nederlaag zijn gevoel voor humor niet. “Ik heb twee dagen de tijd gehad om een repliek te vinden. Het staat 1-1”. Na een korte pauze voegt hij er nog aan toe. “Ik heb de fout gemaakt om in de tweede helft te kijken naar het spel van Mechelen in plaats van naar dat van Leuven. Het was indrukwekkend.”

Punten

Leuven : Willems 2, Heath 4, Allen 10, Cebasek 8, McGlynn 6, Young 6, Tiago Nunes 4.

Mechelen : Stephens 13, Loubry 5, Gysbrechts 3, Van Buggenhout 5, Mennes 2, Alston 8, Foerts 9, Palinckx 23, Brodeur 12, Waleson 6.

Quarters : 10-30, 26-44, 34-67, 34-67, 40-86.