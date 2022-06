Kangoeroes Mechelen sluit BNXT play-offs af met nipte nederlaag: “Het is een ‘hell of a season’ geweest”

Het seizoen 2021-2022 is voor Kangoeroes Mechelen een succeseditie geworden. Na de intrede in 2013 op het hoogste niveau, zette het dit jaar de bete resultaten ooit neer. Vorig jaar stond het voor het eerst in de geschiedenis in de finale van de Beker van België, een mijlpaal voor de fusieclub. De echte doorbraak volgde dit jaar. In het nationale luik won het dertien van zijn achttien wedstrijden, goed voor de tweede plaats en een ticket voor de Elite Gold. In de cross-border competitie deden de Manneblussers het nog beter. Van de tien duels werden er liefst acht gewonnen. In de finale van de Belgische play-offs moest het na vier wedstrijden zijn meerdere erkennen in Oostende. De twee wedstrijden in de BNXT play-offs mochten ook gezien worden. De winst na de heenmatch in Groningen (84-86), bleek net niet genoeg.

“Misschien smaakt deze uitschakeling wat zuur, maar wat een mentaliteit en karakter hebben de jongens wederom getoond. Nee, ik kan niet ontgoocheld zijn”, zei coach Kristof Michiels op zijn afsluitende persbabbel. “We hadden deze partij nochtans kunnen winnen gezien het verloop. Op het einde was de energie er niet meer om door te drukken. Dat neem ik mijn spelers ook niet kwalijk. Ze hebben alles gegeven. Hadden we ons gekwalificeerd, dan had ik niet geweten hoe we zondag voor de dag zouden komen. Iedereen was ‘op’. Dit was een ‘hell of a season’”

Volledig scherm Kim Clijsters woonde vrijdag aandachtig de laatste wedstrijd van Kangoeroes Mechelen bij. © BELGA

Bevestigen

Op de hiërarchische ladder is Mechelen geklommen. Een proces van jaren met veel geduld. Bevestigen wordt allicht moeilijker. “Twaalf maanden geleden hadden we allicht hetzelfde gezegd. En kijk waar we nu staan”, antwoordt de Kangoeroes-coach op de vraag. “Ik wil van deze club een top-vijf-club maken, laten we daar met beginnen. Dat zal niet gemakkelijk worden.”, aldus Michiels.

Alle Belgen blijven aan boord. Met Luka Kotrulja wordt eerstdaags gepraat. Hij heeft nog een contract voor volgend seizoen. Myles Stephens behouden wordt een zo goed als onmogelijk taak. De Amerikaan heeft verschillende aanbiedingen met een stevig salaris op zak. A.J Brodeur is geen prioriteit, maar de Amerikaan gaf te kennen graag in Mechelen te blijven. . Shizz Alston en Jesse Waleson verlaten het schip.