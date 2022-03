Kangoeroes Mechelen pakt twee op twee in Elite Gold na winst in Zwolle: “Tevreden over defensieve druk”

Kangoeroes Mechelen blijft zijn geloofwaardigheid kracht bijzetten. Na het sprookje van de vrouwen zijn ook de mannen van Kangoeroes aan een sterke BNXT-uitgave bezig. Vrijdag ging het team van coach Kristof Michiels winnen bij de nummer vier uit Nederland, Landste Hammers. De 56-70 overwinning kwam er na een beslissend derde kwart, waarin Domien Loubry de lakens uitdeelde. Met 17 punten kroonde de spelverdeler zich tot topschutter. Mechelen had verschillende uitblinkers. Vijf spelers eindigden in de dubbele cijfers. Myles Stephens stond zoals vaak dit seizoen zijn mannetje. Oerdegelijk. Van alle buitenlanders met voorsprong de beste aankoop. Foerts en Alston waren in Zwolle de bliksemafleiders van dienst. Waleson speelde zich dan weer ik de smaak van familie en vrienden. Nederland gaat hem nu echt leren kennen. Mukubu nam zijn rol van ploegkapitein weer op. Factoren die bijdroegen tot deze belangrijke zege.

Maar ook op verdedigend vlak had de Kangoeroes-coach geen reden tot klagen. Landstede Hammers kon zijn spel maar zelden ontwikkelen. “Wie een ploeg als Zwolle tot 56 punten weet te beperken, heeft een goede job gedaan”, begon Michiels zijn betoog. “Defensief hebben we ze onder druk gezet. Dan heb je genoeg aan 70 punten in een uitmatch. We wisten Zwolle hun spel te halen, ook al is het moeilijk te doorgronden wat ze juist spelen. Na de rust hebben we een versnelling hoger geschakeld. In het begin verliep het allemaal te traag. Ook onze aanvallende transitie begon nadien beter te lopen.”

Twee keer thuis

Kangoeroes heeft nu twee thuismatchen voor de boeg. Op 26 maart ontvangt het Den Bosch, een week later is Groningen aan de beurt. Met de steun van volle Winketkaai hangt er wat moois in de lucht. “Ik hoop thuis alles te winnen”, gaat Michiels verder. “Het gaan twee moeilijke wedstrijden worden, maar met het thuisvoordeel moeten we dat kunnen realiseren. Met twee overwinningen in de achterzak hebben we onze start niet gemist. Ik ben tevreden”, aldus de Mechelse coach. Mattias Palinckx wordt opnieuw speelklaar geacht.

Kangoeroes: Stephens 11 , Loubry 17 , Mukubu 10 ,Alston 10 , Foerts 9 , Brodeur 3 , Waleson 10